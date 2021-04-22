Türkiye'nin sebze fideleri Bafra Ovası'ndan - Son Dakika

Türkiye'nin sebze fideleri Bafra Ovası'ndan

22.04.2021 09:34

Türkiye'nin sebze fideleri Bafra Ovası'ndan Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'de bir ilk olan aşılı sebze fide üretim tesisinden Türkiye'nin fide ihtiyacı karşılanıyor.

Türkiye'nin sebze fideleri Bafra Ovası'ndan

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'de bir ilk olan aşılı sebze fide üretim tesisinden Türkiye'nin fide ihtiyacı karşılanıyor.

Bafra Organize Sanayi Bölgesi'nde Japonlara tahsis edilen 288 bin metre karelik alanın 23 bin metre kare alanına kurulan seralarda aşılı ve düz olacak şekilde yetiştirilen sebze fideleri başta Adana olmak üzere Türkiye'nin her tarafına fide gönderiliyor.

Karadeniz'in en büyük ve bir ilki olan tesiste incelemelerde bulunan Kaymakam Cevdet Ertürkmen, firmanın bölge ve işletme müdürü mühendis İrem Soydaş'tan üretim hakkında bilgi aldı. Tesisi gezen kaymakam Ertürkmen, "Bafra, Türkiye'nin önemli bir sebze üretim yeri. Bafra'ya daha önceden fideler Türkiye'nin muhtelif yerlerinden gelmekteydi. Yabancı sermayeli bir şirketimizin sayesinde artık Türkiye'nin her yerine Bafra'dan fide gönderiyoruz. Tesisimizde şu an 160 kişi çalışıyor. Başta Adana, Ege Bölgesi olmak üzere hem de Bafra'nın fide ihtiyacını bu tesisten karşılıyoruz. Özelikle son dönemde alt yapı ihalesi yapılan Sera OSB çalışmamız devam ediyor. Özellikle bu fide üretim tesisi sera organize sanayi bölgesinin dinamosu olacak. Bize güç katacak. Bu güzel yatırımı firmamıza kazandıran firmamıza teşekkür ediyorum" dedi.

20-30 milyon civarında fide

Firmanın Bölge ve İşletme Müdürü Ziraat Mühendisi İrem Soytaş, "Yaklaşık 3 sene önce işetmemizi Bafra'mıza kurduk. Tesisimizde aşılı ve düz fide üretimi yapıyoruz. Aynı zamanda tohumcu bir firmayız. Sebze tohumları üzerine çalışıyoruz. Buradan bölgemizin fidesini karşılamak amacımız. Tabii ki diğer bölgelere de fide gönderiyoruz. Bu sene için konuşursak ocak ayında Adana sevkiyatlarımıza başladık. Şubat ayında devam ettik. Mart ayında Amasya, Karadeniz Bölgesi başladı. Nisan ayında tüm Türkiye'nin aynı zamanda dikimleri mevcut. Nisan-Mayıs ayları yoğun bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz seneye göre bu sene yaptığımız aşılı fide miktarını iki katına çıkarttık. Personelimizi iki katına çıkarttık. Tesisimiz daha da büyümeye müsait. Strafor tiplerimiz farklı. Üretimimiz farklı. Fakat genel olarak bir ortalama alırsak yaklaşık sezonda 20-30 milyon civarında fide yapabiliyoruz. İki sezonumuz var. Yazlık ve kışlık olarak. İkinci sezonda daha çok kışlık sebzeler brokoli, karnabahar, lahana vs. üretimi yapıyoruz. Yazlık sebzelerde karpuz, domates, biber, kavun üretimi yapıyoruz" diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güneş, "Fide üretim tesisi ilçemize büyük bir katkı sağladı. İlçemizde yaklaşık 150 bin dekar alanda yazlık ve kışlık sebze üretimi gerçekleşiyor. Fide ihtiyaçlarının büyük bir kısmı buradan karşılanıyor. Önceden bunlar Antalya bölgesinden geliyordu. Bu firmanın burada kurulmuş olması çiftçilerimize büyük bir destek sağladı. Aynı zamanda daha kaliteli daha ucuza ulaşabilmeye sahip oldu" şeklinde konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner de "Tesiste çok kaliteli bir üretim var. Tesis çok güzel. 2021 tarım sezonunun bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sebze fideleri Bafra Ovası'ndan
Türkiye'nin sebze fideleri Bafra Ovası'ndan
Türkiye'nin sebze fideleri Bafra Ovası'ndan
Türkiye'nin sebze fideleri Bafra Ovası'ndan
Türkiye'nin sebze fideleri Bafra Ovası'ndan
Türkiye'nin sebze fideleri Bafra Ovası'ndan
Türkiye'nin sebze fideleri Bafra Ovası'ndan

Karadeniz, Hisarcık, Türkiye, Bafra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin sebze fideleri Bafra Ovası'ndan - Son Dakika Ekonomi


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