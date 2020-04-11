Türkiye'nin sebze ve meyve üssü Antalya'da üretim aralıksız sürdü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin sebze ve meyve üssü Antalya'da üretim aralıksız sürdü - Son Dakika Ekonomi

Türkiye'nin sebze ve meyve üssü Antalya'da üretim aralıksız sürdü

6 saat önce

TÜRKİYE'nin sebze ve meyve üretim merkezi Antalya'da sokağa çıkma yasağından muaf tutulan çiftçiler, sera ve bahçelerde üretimlerini sürdürdü.

Türkiye'nin sebze ve meyve üssü Antalya'da üretim aralıksız sürdü, System.String[]
TÜRKİYE'nin sebze ve meyve üretim merkezi Antalya'da sokağa çıkma yasağından muaf tutulan çiftçiler, sera ve bahçelerde üretimlerini sürdürdü. Ülkenin sebze ve meyve ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı bölgede toplanan ürünler, hallere getirildikten sonra tüketiciye ulaştırılmak üzere yola çıktı.

İçişleri Bakanlığı 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün sokağa çıkmayı yasakladı. Yasak kapsamındaki büyükşehirlerden Antalya'da da görevliler ve mazeretli olanlar dışında vatandaşlar sokağa çıkamadı.

Türkiye'nin en önemli sebze ve meyve üretim merkezlerinden Antalya'da üreticiler ise yasak kapsamı dışında tutuldu. Antalya Valisi Münir Karaloğlu bakanlık genelgesi doğrultusunda Antalya'da seralarda çalışmak ve toplanan ürünlerin hallere getirilmesinin yasak kapsamı dışında olacağını duyurdu. Sera ve tarım alanlarında çiftçiler de üretime ara vermeden devam etti.

'MEMLEKETİMİZ İÇİN ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Kumluca ilçesinde üreticiler, erken saatte seralarına girerek çalışmaya başladı. Çiftçilerden Mehmet Özgür (38), sadece ürünlerini toptancı haline götürdüklerini belirterek, "Biz de sokağa çıkma yasağı yok. Gece gündüz çalışmaya devam. Ürünlerimizi hasat ettik. Hale götürdük. Şimdi de ürünlerimizin işçiliğini yapıyoruz. Gece gündüz memleketimiz için üretmeye devam ediyoruz" dedi.

'BİZİM SOKAĞIMIZ, EVİMİZ SERAMIZ'

Mehmet Balaban (37) da "Bizim gündemimiz ürünlerimizin sağlığı. Bizim sokağımız, evimiz seramız. Bize virüs tatili yok. Ailemizle birlikte serada çalışıyoruz. Ürünlerimizi topluyoruz hale götürüyoruz. Sürekli seralarımızın bakımını yapıyoruz. Bizim gündemimiz sebzelerimizin sağlığıdır" diye konuştu.

TOPTANCI HAL'DE ERKEN SAATTE HAREKETLİLİK

Üreticilerin bir gün önce topladığı ürünler de sabah saatlerinde Kumluca Toptancı Hali'ne getirildi. İşçiler tarafından özel kutulara konularak paketlenen sebze ve meyveler, yurt içi ile yurt dışına gönderilmek üzere araçlara yüklendi. Diğer yandan Kumluca Toptancı Hali'ne gelen tüm araçlar, girişe konulan özel dezenfeksiyon tünelinden geçirildi.

'ÇİFTÇİLERİMİZ MUAF TUTULDU'

AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal, "Çiftçilerimiz sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu. Gelişen ürünlerini toplayıp, hale getiriyorlar. Her türlü sevkiyat yapılıyor. Domates biber patlıcan diğer çeşitlerimizde sıkıntı yok" dedi.

'ÜRETİMDE SIKINTI YOK'

Kumluca Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Ahmet Kaya, "Hale sebze getirecek müstahsiller sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu. Onun için hale sebze getiriyorlar. Üretimde sıkıntı yok. Biz de gelen malları değerlendirip, sevkiyatını yapıyoruz" diye konuştu.

ALANYA'DA MUZ ÜRETİMİ DEVAM ETTİ

Alanya ilçesinde ise muz üretimine devam eden çiftçiler arazilerindeki ürünlerine bakım yaptı. Kargıcak Mahallesi'nde 10 dönüm arazide muz yetiştiren Abdullah Uysal, "Muz üretiyoruz. Sezon sonu geldi. Şimdiden sonra onarım işlemi var. Gübre, kazma gibi işlemler var. Normalde işçi gelecekti ama yasaktan dolayı gelemedi. Tek başıma devam ediyorum çalışmaya" dedi.

'BÖLGEMİZ MUZUN BAŞKENTİ'

Üretimde ara verilmediğini ancak üreticilerin sokağa çıkma yasağının ardından işçilerine izin verdiklerini belirten Kargıcak Mahallesi Muhtarı Muammer Asiltürk, "Bizim bölgemiz muzun başkenti. Çalışmada bir sıkıntı yok. Önce yanlış anlaşıldı. Vatandaş,işçileri getirmedi. Kendi başlarına yapmaya çalışıyor. Yanlış anlaşılmadan dolayı işçiler yok ama yarın devam edecekler. Herhangi bir sıkıntı yok, herkes bahçesinde" diye konuştu.

ÇİLEĞİN RAF VE BEKLEME ÖMRÜ YOK

Antalya bölgesinde en fazla çilek üretiminin yapıldığı Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde de çilek üreticileri hasadı sürdürdü. Üretici Mustafa Mutaf, " Antalya Valiliği'nin yapmış olduğu uygulama çok doğru bir uygulama. Hem halkımızın sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak hem de çiftçilerin ellerinde malın çürümemesi için uygun bir karar. Çileğin raf ve bekleme ömrü yok. Üç günde bir toplanması lazım. Gününde toplanmazsa çürümeye başlar. Bu alınan karar, çiftçiler için çok doğru bir karar" dedi. Toplanan çilekler, Türkiye geneline gönderilmek üzere hale gönderilecek.

'ÜRETİME ARA VERMEDEN DEVAM EDİYORUZ'

Finike'de patlıcan serasında çalışan tarım işçileri, sosyal mesafeye dikkat edip, maske kullanarak mahsulü topladı. Patlıcanları kasaya yerleştirdikten sonra hijyen kurallarına uyarak en yakın hale götüren çiftçiler, ürünlerini taze olarak tüketiciye sunmak için çaba gösterdi. Örtüaltı üretim yapan Yusuf Kadir Ünal, "Antalya bölgesindeki çiftçiler olarak üretime ara vermeden devam ediyoruz. Seramızda topladığımız patlıcanın kentlere ulaşımını sağlamak için özenle çalışarak, daha fazla çalışarak üretimimizi sürdürüyoruz. Patlıcan hasadı bir haftada gerçekleşiyor. Hasadımızın aralıksız devam etmesi için çalışmak zorundayız. Serada sosyal mesafemizi koruyup, hijyen kurallarına dikkat ederek çalışıyoruz" diye konuştu.


- Antalya
Kumluca, Türkiye, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:15 Kaynak: DHA

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