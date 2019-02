Türkiye'nin Seçimden Biraz Uzak Durması Lazım"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye 16 yıldır istikrarlı olduğu halde bile 13 defa seçime gitmiş.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye 16 yıldır istikrarlı olduğu halde bile 13 defa seçime gitmiş. Türkiye'nin seçimden biraz uzak durması lazım. O yüzden ben bu seçimi çok önemsiyorum." dedi.



Pakdemirli, Bakanlığı tarafından bir restoranda organize edilen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısında yaptığı konuşmada, 28 Şubat postmodern darbesinin 22. yılı olduğunu hatırlattı.



Millet olarak her şeyi çabuk unuttuklarını belirten Pakdemirli, "Bizde darbe oluyor ertesi gün hayat normale dönüyor. Başka bir ülkede, herhangi bir Batılı ülkede böyle bir şey olmaz. Bunun iyi tarafları var hayat akıyor, kötü tarafları var çabuk unutuyoruz. İnanın Türkiye'nin istikrarsızlıkla ilgili tehlikeleri iki elimizin arasına kafamızı alıp düşünsek ben iddia ediyorum AK Parti'nin oy oranı yüzde 100'e çıkar. Herkesin gönlünde bir parti olabilir, herkesin sevdiği bir taraf olabilir. Gönlünüz sosyal demokrasiye kayıyor olabilir, başka yerlere kayıyor olabilir, milliyetçi akımlara kayıyor olabilir ama bugün itibarıyla Türkiye'nin sistematik olarak istikrarsızlaştırıldığıyla ilgili bir tespitimiz var. Bu tespitte hemfikiriz. 28 Şubat, ondan önce 12 Eylül darbesi, ondan önce 60 darbesi. Koalisyonlar, Türkiye param parça. Ülkeye hizmet gitmemiş." diye konuştu.



"Ben bu seçimi çok önemsiyorum"



Ara dönemlerde Karabük'e bir fabrika yapıldığını ve şehir oluştuğunu vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti:



"Türkiye'de hakikaten zamanla ilgili bir yarışımız var. Türkiye olarak biz bir endüstri devrimini kaçırmışız Osmanlı döneminde. Bizim Avrupa'yı, muasır medeniyetleri mutlaka yakalamamız lazım. Bunu yapabilmemiz için başkaları bir çalışıyorken bizim iki çalışmamız lazım ve bizim ayağımızın taşa asla takılmaması lazım. Bunun için siyasi istikrar lazım. Allah'a şükür koalisyon çıkarmayan bir sistem geldi. Bundan sonra 2023'e kadar AK Parti devam etmesi lazım. Ondan sonra kimi beğeniyorsanız verin. Hangi parti gelip size 'Benim projem var, benim projelerim şudur ben daha iyiyim.' diye gelip gönlünüzü alıyorsa ona verin. Bu demokrasi. Başımızla beraber ama AK Parti'nin 2023'e kadar devam etmesi lazım. Bu seçimde AK Parti'nin oylarında yaşanacak bir düşüşte muhalefet başımıza boza pişirecek. Derler ki 'sen 2023'e kadar gitme seçime gidelim.' Türkiye'nin seçime ihtiyacı yok. Türkiye 16 yıldır istikrarlı olduğu halde bile 13 defa seçime gitmiş. Türkiye'nin seçimden biraz uzak durması lazım. O yüzden ben bu seçimi çok önemsiyorum."



İktidarla yan yana yürüyen yerel yönetimlerin ister istemez çok daha başarılı olduklarını, İzmir'de iyi bir belediyeciliğin olmadığını belirten Pakdemirli, İzmir AK Parti belediyeciliği ile tanışsaydı şimdi çok daha başka yerlerde olacağını söyledi.



Pakdemirli, Karabük'ün de çok daha iyi şeyleri hak ettiğini dile getirerek, İzmir ve Karabük gibi yerlerin AK Parti belediyeciliği ile tanışması gerektiğini aktardı.



"Ucuz siyasetle üstümüze geliyorlar"



Önümüzdeki 20 senede dünyayı doyuran ülkenin dünyanın lideri olacağının altını çizen Pakdemirli, "Gıda bu kadar önemli. Yüzde 50 daha çok gıdaya ihtiyacımız var önümüzdeki 20 yıl içinde. Bugün ne üretiyorsak çok daha fazlasını üretmemiz lazım. Bu bilinçle mutlaka daha fazla gıda üretecek şekilde kendimizi programlamamız, tarım ve orman arazilerimizi düzgün kullanmamız lazım. Toprak ve tarımın siyaseti olmaması lazım ama bugün Türkiye'de toprak ve tarım siyasete en kolay şekilde alet edilecek konu. Muhalif kanalların çoğunda her gün tarımı yerin dibine vuruyorlar. Bakıyorum çok entelektüel dediğimiz eski bakanlık yapmış insanlar bile telefon ediyorlar bana 'Sen kafana takma, ne var ki saman ithal etmiş Türkiye.' diyorlar. Bize diyorlar ki yani 'Samana muhtaç ettiniz Türkiye'yi.' Rakamlara bakıyorum Türkiye'nin saman ithalatı 150 bin dolar veya 9 bin ton ama Türkiye'nin kaba yem ihtiyacı 66 milyon ton. Bu kadar ucuz siyasetle üstümüze geliyorlar." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada da yedinci sırada olduğuna değinen Pakdemirli, şunları kaydetti:



"Toprak kaynağı olarak 17. sırada olmamıza rağmen.... Yani toprak kaynaklarımız sınırlı olmasına rağmen dünyada 7. sırayı yakalamışız. Türkiye aslında kendisine şöyle bir hedef koydu, 'Her alanda ilk 10'a girmek.' Biz tarım alanında ilk 10'a girmişiz hatta 7. sıradayız. Küçükbaş hayvan varlığında Türkiye Avrupa'da 1, süt sığırı varlığında Avrupa'da yine 1. sırada. Büyükbaş hayvan varlığında da Fransa'dan sonra 2. sırada. Yani bu rakamlara baktığımızda bulunduğumuz nokta fevkalade iyi. Tavukta 400 milyon dolar ihracatımız var. Balıkta 1 milyar dolar ihracatımız var. Henüz et ihracatımız yok ama inşallah 2022 yılı itibarıyla tekrar et ihraç eden ülke haline mutlaka geleceğiz."



Verilen destek ve karşılığında artış sağlanan üretimlerden bahseden Pakdemirli, su ürünleri yetiştiriciliğinde Türkiye'nin dünyada 3. en hızlı büyüyen ülke haline geldiğini, Avrupa Birliği'nde 7. sıradan 2. sıraya yükseldiğini anlattı.



Pakdemirli, 20-25 yıl içerisinde su ürünleri üretimini yüzde 50 artıracaklarını dile getirerek, "Geleceğimiz için gıda arz güvenliğimizden emin olmamız lazım. Yani Türkiye'de ekmek ve buzdolabı dolu olacak. Bunun başka çaresi yok. Bu savunma sanayisi kadar önemli." dedi.



"Çektiğimiz bütün bu fotoğraf itibarıyla ciddi bir başarı var"



Türkiye'nin orman varlığını arttıran ilk 10 ülke içinde olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Orman varlığını arttırmamız çok çok önemli. Dünyada çölleşmeye doğru bir gidiş var. Bizim yağışı yeterince çekebilmemiz lazım, ülkemizin de yeterince yeşil olması lazım. Ormanlarımızı vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Erozyonla mücadelede dünyada lideriz. Her yıl toprak kaybımız 500 milyon tonken şimdi 154 milyon tona düştük. 2023'te de 130 milyon tona düşeceğiz. Çektiğimiz bütün bu fotoğraf itibarıyla ciddi bir başarı var." şeklinde konuştu.



Baraj, içme suyu ve hidroelektrik santrallerdeki artışları da rakamlar vererek aktaran Pakdemirli, sulama alanında Türkiye'nin çok ciddi bir yatırıma ihtiyacının olduğunu, parasını bularak mutlaka bunu da yapacaklarını vurguladı.



Karabük'te yaptıkları yatırımları sayan Bakan Pakdemirli, çiftçilere yaptıkları yapılandırma ve destekleri de anlatarak mutlaka ürünleriyle ilgili sigorta yaptırmalarını istedi.



Tanzim satışlar konusunda başarılı olduklarını örnekler vererek anlatan Pakdemir'li, fiyatların düşürüldüğünü, duruma göre bu satışların devam edip etmeyeceğine karar vereceklerini sözlerine ekledi.



Programda, Vali Fuat Gürel, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, bazı sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile partililer katıldı.

