Türkiye'nin sertifikalı tohum üretimine Konya Ovası'ndan büyük katkı - Son Dakika

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Yurt genelinde sertifikalı tohum üretiminin yüzde 28'i, Türkiye'nin tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip Konya Ovası'nda yapılıyor.

Birçok ürün için uygun iklim koşulları sunan Konya'nın sahip olduğu geniş tarım arazilerinde başta buğday, arpa, ayçiçeği, patates olmak üzere çeşitli ürünler yetiştiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının 2021 yılı verilerine göre, hububat, bakliyat, patates ve yem bitkileri başta olmak üzere Türkiye'deki 1 milyon 324 bin 222 ton sertifikalı tohum üretiminin 372 bin 620 tonu Konya'da gerçekleştirildi.

Sertifikalı tohum üretiminde Konya'yı 145 bin 154 tonla Şanlıurfa, 85 bin 686 tonla Diyarbakır takip etti.

"Türkiye'nin ana stratejisinin kalbinin Konya'da attığını söyleyebiliriz"

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke tarımı adına tohumculuk açısından çok önemli mesafeler katedildiğini söyledi.

Bitkisel üretim ve gıda güvenliği açısından tohumun çok önemli olduğuna dikkati çeken Soylu, "Türkiye'deki tohumluk üretiminin yaklaşık yüzde 30'u Konya Ovası'nda gerçekleşiyor. Dünyada gıda krizinin ciddi boyutlarda dillendirildiği bu dönemde, bitkisel üretimin anahtarı olan tohum konusunda Türkiye'nin ana stratejisinin kalbinin Konya'da attığını söyleyebiliriz çünkü bitkisel üretimde, onu üretecek tohumluğunuz olmadığında yapacağınız bir şey yok." diye konuştu.

Bölgede, tarım teknolojilerindeki gelişmelerin çiftçi becerilerini artırdığına değinen Soylu, tohumluk üreten firmaların sayısının 200'ü bulduğunu dile getirdi.

Soylu, Konya'nın bugün Türkiye'de hatta dünyada tohumculuk sektöründe adından söz ettiren duruma geldiğini belirterek, "Yıllık yaklaşık 13 bin beyanname veriliyor. Bu, 13 bin tarlada ayrı ayrı tohumculuk yapılıyor demektir. Tohumluk üretim alanı 1 milyon dekarı buluyor. Yani birçok ilin tarım arazisinden daha fazla alanda tohumculuk yapılıyor. Hububat başta olmak üzere patates, yağlı tohumlar ve yem bitkileri tohumculuğunda ülkeye en büyük katkısı sunan il konumunda. Bu üretim de her yıl katlanarak artıyor." ifadelerini kullandı.

"Tohumculuk sektörü kabuğunu kırdı"

Tohum olmadan tarımı daha ileri götürmenin mümkün olmadığını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Bitkisel üretimde verimlilik ve kalitenin yolu, kaliteli tohumluk ve bunun çiftçiye ulaştırılmasından geçiyor. 2022 yılında üretimin daha da artmasını bekliyoruz. Tohumculuk sektörü kabuğunu kırdı. Dünyada da çok daha fazla söz sahibi olabilecek bir potansiyele sahibiz. Artışta yerli hububat çeşitlerimizin rolü çok büyük. Yabancı çeşitlerden çok daha kaliteli yerli çeşitlerimiz var. Ekim alanlarını büyük kısmını yerli çeşitlerimiz kaplıyor. Ayçiçeği, mısır ve şeker pancarı tohumunda da aynı başarılara ulaşmalıyız."

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Konya Şubesi Başkanı Alptekin İlgün ise "Türkiye'de yılda 2 milyon 900 bin ton civarında sertifikalı tohuma ihtiyacımız var. Bunun büyük bölümü ülkemizde üretiliyor ama özellikle pancar, mısır ve ayçiçeği tohumu yabancı şirketlerin çeşitleri ve markalarıyla üretiliyor. Yerli ve milli çeşitlerimizin verimliliğini, dayanıklılığını ve kalitesini daha da artırıp yabancı markaların ülkemizde üretilmesi yerine, yerli markalarımızın yurt dışında üretilmesini ve ekilmesini hedefliyoruz." diye konuştu.