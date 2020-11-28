Türkiye'nin Sevgi Çiçekleri Vizör'ün ardında - Son Dakika

Türkiye'nin Sevgi Çiçekleri Vizör'ün ardında

28.11.2020 09:58

Türkiye'nin Sevgi Çiçekleri Vizör'ün ardında Köy Okullarından "Sevgi Çiçekleri" Şarkısı Türkiye'nin 10 farklı ilinde, köy okullarında eğitim gören 12 öğrenci "Sevgi Çiçekleri" adlı çocuk şarkısını seslendirdi.

Türkiye'nin Sevgi Çiçekleri Vizör'ün ardında

Köy Okullarından "Sevgi Çiçekleri" Şarkısı

ANKARA - Türkiye'nin 10 farklı ilinde, köy okullarında eğitim gören 12 öğrenci "Sevgi Çiçekleri" adlı çocuk şarkısını seslendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Haber Kameramanları Derneğinin iş birliğiyle 3 yıl evvel başlatılan "Benim Hikayem" projesi kapsamında minikler hem vizörün ardına hem de kameraların önüne geçti.

Söz ve müziği İsa Coşkuner'e ait "Sevgi Çiçekleri" adlı çocuk şarkısını seslendiren öğrenciler bir müzik klibinin nasıl çekildiğini, hangi safhalardan geçtiğini ve nasıl ortaya çıktığını da pratikte anlama imkanına kavuştu.

Okulların bahçesine kurulan bir set ortamında kimi öğrenci kameraman, kimi ışıkçı, kimisi de klaket operatörü oldu. Sonrasında ise öğrencilerin seslendirdikleri Sevgi Çiçekleri'ne klip yapıldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde devam eden çalışmalar yoğun tedbirlerle sürdürüldü. Çocukların eğitimleri sırasında maske, mesafe ve hijyen başta olmak üzere gerekli tüm kurallar büyük bir titizlikle uygulandı.

Mesleğin İncelikleri Anlatılıyor

Türkiye Haber Kameramanları Derneğinin mesleğin inceliklerini anlattığı "Benim Hikayem" projesinin ilki 2017 yılında düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile birlikte yürütülen proje kapsamında Türkiye'nin farklı ilerinden 9-14 yaş arası öğrenciler kamera, kurgu ve senaryo yazımı eğitimleri aldı.

Bu yıl köy okullarında üç kez gerçekleştirilen eğitimler ile minik öğrencilere görsel medyada kameramanlık ve kurgu operatörlüğü mesleğinin önemi ile nasıl yapıldığı konuları teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitim kapsamında, öğrencilerin hayal dünyalarını dışa nasıl aktarabileceklerini anlatabilmek amacıyla senaryo ve yazım teknikleri eğitimi de verildi. Ayrıca belgesel yönetmenliği, sinema çekim teknikleri gibi diğer mesleklere de dikkat çekildi.

Eğitim materyali olarak öğrencilere haber çekimlerinde kullanılan Broadcast kameralar, belgesel ve sinema çekimlerinde kullanılan DSLR kameraların yanında Steadycam özellikli kameralar götürülerek bu kameraların nasıl çalıştığı anlatıldı.

Eğitimlerde öğrenciler vizörün büyülü dünyasından yaşadıkları ortama bakma imkanı buldular.

Eğitim çalışmaları Nevşehir, Muğla, Hatay, Mardin, Iğdır, Artvin, Zonguldak, Bilecik, Kırklareli ve Antalya'da bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 14 farklı köy okulunda gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Haber Kameramanları Derneği, bugüne kadar 10 bin kilometre yol kat ederek çocukları kamera ile buluşturduğu eğitim çalışmalarını bundan sonraki süreçte de devam ettirecek.

Türkiye'nin Sevgi Çiçekleri Vizör'ün ardında
Türkiye'nin Sevgi Çiçekleri Vizör'ün ardında
Türkiye'nin Sevgi Çiçekleri Vizör'ün ardında
Türkiye'nin Sevgi Çiçekleri Vizör'ün ardında

Türkiye, Sinema, Turizm, Çocuk, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Türkiye'nin Sevgi Çiçekleri Vizör'ün ardında - Son Dakika


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