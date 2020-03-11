Türkiye'nin seyahat sektöründeki en başarılı Startup'ı obilet.com seçildi - Son Dakika

Seyahat ve ulaşım sektörüne yenilikçi bir anlayış getiren online otobüs ve uçak bilet satış sitesi obilet.com, Türkiye'nin en başarılı girişimlerinin seçildiği "Startup 100" listesinde 7. sıraya yerleşti.



T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı 4.0 Girişimcilik Platformu ve Özyeğin Üniversitesi iş birliğinde hazırlanan "En Başarılı 100 Startup" listesinin 2019 sonuçları açıklandı. Kurulduğu günden bu yana istikrarlı bir ivmeyle büyümeyi hedefleyen online otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com; rakiplerini geride bırakarak 7. sıraya yerleşti.



"Büyümeye devam ediyoruz"



obilet.com'un CEO'su Yiğit Gürocak Türkiye'nin ciro bazında en büyük internet şirketlerinden de biri olduklarını dile getirerek, "Kurulduğumuz 2012 yılından beri kullanıcıların farklı firmaları kıyaslayarak bütçelerine en uygun bileti kolay ve güvenli bir şekilde alabilmelerini sağlamak üzere çalışıyoruz. Kaliteli hizmetimiz ve güvene dayalı iş birliklerimiz sayesinde; obilet.com web sitesi ve mobil uygulamasında toplam 400 milyon ziyaretçiye ulaşmış bulunuyoruz. Bugüne kadar aldığımız yatırımlar ve ödüllerden güç alarak hizmetlerimizi sürekli olarak geliştirmeye devam ettik. Bu değerli gelişmeler doğrultusunda girişimcilik ruhumuzu canlı tutmaya, gelecek planlarımızı hedeflerimizi yükselterek şekillendirmeye devam edeceğiz" dedi.



2020'de hedef 17-18 milyon bilet satışı



2019 yılında 10 milyona yakın bilet satışı gerçekleştirdiklerini belirten Gürocak 2020 yılında ise yaklaşık 17-18 milyon bilet satmayı hedeflediklerini vurguladı.



Gürocak; "Şu anda obilet.com'da 150'den fazla otobüs firması ve 1000'den fazla havayolu firmasının biletlerini satıyoruz. 5 yıl içinde aldığımız 4 önemli yatırımla büyümeye devam ediyoruz. 2019'da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)'ndan aldığımız yatırımla son 1 yılda elde ettiğimiz yatırım hacmini yaklaşık 10 milyon dolara yükseltmiş olduk. Yerli sektöre yön vermeye devam ederken, yurt dışı planlarımızı da hızlandırmayı hedefliyoruz" dedi.



2017 yılında "Deloitte Teknoloji Fast 50" programında yüzde 1041 büyüme oranıyla Türkiye'nin en hızlı büyüyen turizm teknoloji şirketi olan firma, 2018 yılının 2. çeyreğinde de Startups Watch verilerine göre yurt dışından en çok yatırım alan Türk şirketiydi. 2019'da ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi listesinde yer aldı.



obilet.com mobil uygulamaları 2015 senesinde, Mastercard'ın 36 Avrupa ülkesinden en iyi mobil uygulamalar arasında yaptığı değerlendirmeye göre "Avrupa'nın En İyi Seyahat Uygulaması" seçildi. - İSTANBUL