Türkiye'nin siber güvenlik farkındalığı pandemide arttı - Son Dakika

Siber güvenlik farkındalığının önemi her geçen gün artarken, Türkiye'deki kullanıcıların da bu alanda kendini geliştirme yolunda olduğu görülüyor. Berqnet Türkiye Siber Güvenlik Farkındalık Araştırması'nın sonuçlarına göre, oltalama saldırılarına yönelik farkındalık bu yıl yüzde 15 arttı. Berqnet Genel Müdürü Hakan Hintoğlu, "Siber güvenlik konusunda katetmemiz gereken çok yol var çünkü 'Bana bir şey olmaz' diyen kitle hala çoğunlukta" dedi.

Pandemide artan internet kullanımı, tüm dünyada siber korsanlar için yeni fırsat kapıları araladı. Özellikle uzaktan çalışma düzenine geçen şirketler ve çalışanları siber saldırıların hedefinde yer aldı. Benzer bir tablo Türkiye'de de seyrederken, yerli siber güvenlik ürünleri üreticisi Berqnet, bu yıl ikincisini düzenlediği Türkiye Siber Güvenlik Farkındalık Araştırması'yla kullanıcıların bilgi düzeyini sınadı. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de internet kullanıcılarının yüzde 80'inin siber saldırılara karşı bilinçsiz olduğunu saptayan şirket, bu yıl dikkat seviyesinin yükseldiğini ve özellikle oltalama saldırılarına yönelik farkındalığın yüzde 15 arttığını açıkladı.

GÜÇLÜ ŞİFRE OLUŞTURMA KONUSUNDA YÜZDE 30 DAHA BİLİNÇLİYİZ

Araştırma kapsamında hazırlanan ve yarısı özel sektör çalışanı 500'den fazla kişinin katıldığı testin sonuçlarına göre, bu yıl kullanıcılar güçlü şifre oluşturma konusunda bir önceki yıla göre ilerleme kaydetti. Güçlü şifrelere yönelik test sorusuna doğru yanıt verme oranı 2020'ye kıyasla yüzde 30 arttı. Buna karşın katılımcıların yarısında güçlü şifre bilincinin hala zayıf olduğu görüldü. Türkiye'de farkındalık kazanılması gerektiği saptanan bir diğer konu da ortak kullanılan kablosuz ağların güvenliği oldu. Konuya ilişkin soruya katılımcıların yüzde 20'si, ortak ağlardan dijital bankacılık işlemi yapmanın güvenli olduğu yanıtını verdi.

KOBİ'LER HALA YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİNDEN HABERSİZ

Berqnet'in düzenlediği araştırmada, yasal yükümlülükler konusundaki farkındalık düzeyine de ışık tuttu. Sorulara verilen yanıtlar, bu konuda geçen yıla kıyasla herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini gösterdi. Buna göre katılımcıların yüzde 50'ye yakını en önemli yasal yükümlülükler olan KVKK ile 5651 sayılı yasadan habersiz. Yasal yükümlülüklerinin bilincinde olmayan kesimlerin arasında ise KOBİ'ler başta geliyor. İlgili soruya verilen yanıtlara göre KOBİ'lerin yarısı cezalardan kimlerin sorumlu olduğu konusunda da yeterli bilgiye sahip değil.

"SİBER GÜVENLİK FARKINDALIĞI İÇİN KATETMEMİZ GEREKEN DAHA ÇOK YOL VAR"

Düzenledikleri araştırmanın sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Berqnet Genel Müdürü Hakan Hintoğlu, "Oltalama saldırılarına karşı henüz yeterince bilinçli olmasak da geçen seneye oranla bir ilerleme görmek sevindirici. Pandemide ivme kazanan dijitalleşmenin de etkisiyle artan saldırı ve atakların, insanların dikkat seviyelerini yükselttiğini söylemek mümkün. Öte yandan 'Bana bir şey olmaz' diyen kitle hala çoğunlukta. Bu da demek oluyor ki siber güvenlik farkındalığı için katetmemiz gereken daha çok yol var. Bu konuda kamu ve özel sektörde yer alan kurumların yürüttüğü çalışmaların katkısı çok değerli. Berqnet olarak 2015 yılından bu yana firewall ürün ailemizle gerek bireylerin gerekse işletmelerin siber güvenlik, yasalara uyumluluk ve internet yönetimi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Bunlara ek olarak gelir beklentisi gütmeden tamamen kamu faydası için hazırladığımız ve çalışmalarını yürüttüğümüz Herkes İçin Siber Güvenlik gibi sosyal sorumluluk projelerimizle de daha bilinçli bir toplum oluşturmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.