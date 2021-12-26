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TÜRKİYE'NİN SİBİRYA'SI GÖLE -30 DERECE - Son Dakika

TÜRKİYE'NİN SİBİRYA'SI GÖLE -30 DERECE

26.12.2021 09:51

ARDAHAN'ın Göle ilçesi Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimlerinden. Son bir haftada en düşük hava sıcaklığı -20 ile -25 derece arasında değişen Göle, sıfırın altında 30 dereceyi gördü.

ARDAHAN'ın Göle ilçesi Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimlerinden. Son bir haftada en düşük hava sıcaklığı -20 ile -25 derece arasında değişen Göle, sıfırın altında 30 dereceyi gördü.

Ardahan'ın 2030 rakımlı ilçesi Göle, Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerleri arasında. Bin 440 kilometrekare yüzölçümüne sahip ve ilçe merkezinde yaklaşık 6 bin 700 nüfusu bulunan köyleriyle birlikte yaklaşık 25 bin kişinin yaşadığı Göle'de bu kış mevsiminin en soğuk günleri yaşanıyor. Hemen her kış mevsiminde soğuk havanın rekor kırdığı ilçe, son bir haftadan beri bu kış sezonunun en soğuk günlerini yaşıyor. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 20 ile 25 derecelerde olduğu Göle, dün gece eksi 30 dereceyi gördü. İlçede çeşmeler buz, ağaçlar kırağı tuttu, araçlar kar nedeniyle güçlükle ilerledi. Vatandaşların 'Türkiye'nin Sibiryası' olarak değerlendirdikleri Göle'de her yer buz kesti.

Biz donmuşuz diyen Aleaddin Kılıç, Gündüz sıfırın altında 24, gece sıfırın altında 30 dereceyi geçiyor. Biz donmuşuz. Evlerimizde sularımız bile dondu dedi. Kerim Çadırcı ise Göle'de yaşanan soğuk havanın açıklanandan daha fazla olduğunu söyledi. Göle Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapan Ensar Kerdige, çöplerin bile buz tuttuğunu belirtti.

TÜRKİYE'NİN SİBİRYA'SI GÖLE -30 DERECE
TÜRKİYE'NİN SİBİRYA'SI GÖLE -30 DERECE
TÜRKİYE'NİN SİBİRYA'SI GÖLE -30 DERECE

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Hisarcık, Ardahan, Türkiye, Göle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRKİYE'NİN SİBİRYA'SI GÖLE -30 DERECE - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN SİBİRYA'SI GÖLE -30 DERECE - Son Dakika
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