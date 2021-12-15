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Türkiye'nin SİHA'lardan sonraki yeni gücü ZAHA - Son Dakika

Türkiye'nin SİHA'lardan sonraki yeni gücü ZAHA

15.12.2021 14:41

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Zırhlı Amfibi Hücum Araçları'nın mayın ve balistik testleri sorunsuzca tamamlandı. ZAHA adı verilen zırhlı araç, kısa süre sonra Türk karasularında görev yapmaya başlayacak.

Türkiye, savunma sanayii alanında önemli adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın amfibi zırhlı araç ihtiyacını karşılamak için geliştiren Zırhlı Amfibi Hücum Araçları'nın (ZAHA) mayın ve balistik testlerinin tamamladığını açıkladı.

"DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Dosta güven düşmana korku salan ZAHA kendine verilecek görevleri yerine getirmek için hazırlanıyor. Mayın ve balistik testlerini tamamladı. Güvenilirlik ve İdame Edilebilirlik Testine, kara ve deniz sürüşleri ile devam ediyor" dedi.

Dosta güven, düşmana korku veriyor! İşte Türkiye'nin SİHA'lardan sonraki yeni gücü ZAHA

KARAYA DA ÇIKABİLİYOR

FNSS firması tarafından geliştirilen ZAHA'lar, amfibi harekatta hem birliklerin kıyıya güvenli çıkarılmasını sağlıyor hem de karaya çıktıktan sonra zırhlı personel taşıyıcı olarak görev yapıyor. Bu araçlar, harekatın amfibi hücum safhasında havuzlu çıkarma gemilerinden denize iniyor ve yüksek süratle gemi-kıyı intikalini yaparak, birliklerin koruma altında, en kısa zamanda karaya çıkmasını sağlıyor.

Dosta güven, düşmana korku veriyor! İşte Türkiye'nin SİHA'lardan sonraki yeni gücü ZAHA
Türkiye'nin SİHA'lardan sonraki yeni gücü ZAHA
Türkiye'nin SİHA'lardan sonraki yeni gücü ZAHA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Türkiye, Tragger, Mayın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin SİHA'lardan sonraki yeni gücü ZAHA - Son Dakika


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