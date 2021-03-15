Türkiye'nin silah ihracatı son 5 yılda yüzde 30 arttı, ithalatı yüzde 59 geriledi - Son Dakika

Türkiye'nin silah ihracatı son 5 yılda yüzde 30 arttı, ithalatı yüzde 59 geriledi

15.03.2021 13:53
Türkiye'nin silah ihracatı son 5 yılda yüzde 30 arttı, ithalatı yüzde 59 geriledi, System.String[]

Türkiye'nin silah ihracatı, savunma sanayi alanında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemlerinin sayısının artmasıyla 2016-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde, 2011-2015'e göre yüzde 30 artarken, ithalatı yüzde 59 azaldı.

Türkiye'nin silah ihracatı, savunma sanayi alanında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemlerinin sayısının artmasıyla 2016-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde, 2011-2015'e göre yüzde 30 artarken, ithalatı yüzde 59 azaldı.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) 2016-2020 dönemine ait uluslararası silah satışlarına ait bilgilerin yer aldığı raporu, yayımlandı.

Buna göre, Türkiye, 2016-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde, 2011-2015'e göre silah ihracatını yüzde 30 artırırken, ithalatını yüzde 59 azalttı.

Türkiye bu alanda, 2015-2019 döneminde en çok ihracat yapan 14'üncü ülkeyken, 2016-2020 döneminde 13'üncülüğe yükseldi. İthalatta ise aynı periyotlarda 15'inci sıradan 20'inci sıraya indi.

ABD'den yapılan ithalattaki değişim dikkati çekti. Türkiye'nin bu alanda ABD'den yaptığı ithalat 2016-2020 döneminde, 2011-2015'e göre yüzde 81 azaldı. Türkiye bu dönemde ABD'den ithalat yapan 3. ülke konumundan 19. ülke konumuna geldi.

"Bu bir ekosistem başarısıdır"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Bu sonuçlar hayal etmenin ve hayallerimiz için çalışmamızın bir karşılığıdır. Göreve geldiğimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize bir görev verdi. Bağımsızlığımızın en önemli sac ayaklarından birinin savunma sanayindeki bağımsızlıktan geçtiğini vurgulayan bir hedef. Bu bağımsızlığı sağlayabilmenin tek yolu da yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemlerinin sayısının artmasıyla sağlanabilmesiydi." diye konuştu.

Demir, her geçen gün savunma sanayi ihracatının arttığına ve dışa bağımlılığın azaldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün dünyada yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz platformlarımız adından söz ettirmeye ve göz kamaştırmaya başladı. Bu başarı bir ekosistem başarısıdır. Bu ekosistemin en büyük destekçisi ve Türkiye'nin küresel güç vizyonunun mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, savunma sanayi firmalarımıza, alt yüklenicilerine, üniversitelerimize ve KOBİ'lerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda tüm paydaşlarımızla beraber daha iyisi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Amerika Birleşik Devletleri, Savunma Sanayi, Türkiye, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin silah ihracatı son 5 yılda yüzde 30 arttı, ithalatı yüzde 59 geriledi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu Su kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu YPG'nin sözde tugay komutanı kıskıvrak yakalandı! Örgütün kanlı eylemi deşifre edildi Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Enver Aysever'e özel ihale! 18 günlük eğitim için 238 bin lira ödeyecekler Erik Lamela'nın Arsenal'e attığı rabona golü, dünya basınında gündem oldu
Ölümlü kazaya karıştıktan sonra kaçan sürücünün ifadesi herkesi şoke etti: Yayalar bana çarpmış olabilir Ölümlü kazaya karıştıktan sonra kaçan sürücünün ifadesi herkesi şoke etti: Yayalar bana çarpmış olabilir         
14:09
Elon Musk kapanma kararına uymadı, yüzlerce Tesla çalışanı koronavirüse yakalandı Elon Musk kapanma kararına uymadı, yüzlerce Tesla çalışanı koronavirüse yakalandı         
13:57
TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı         
13:39
Babasını tüfekle öldüren 15 yaşındaki çocuk, hiçbir şey olmamış gibi gittiği okulda gözaltına alındı Babasını tüfekle öldüren 15 yaşındaki çocuk, hiçbir şey olmamış gibi gittiği okulda gözaltına alındı         
13:26
Eşinin erkek kardeşine ormanda tecavüz edip çıplak fotoğraflarını çeken enişte tutuklandı Eşinin erkek kardeşine ormanda tecavüz edip çıplak fotoğraflarını çeken enişte tutuklandı         
12:22
Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı         
11:55
Son Dakika! 2021 yılı için fitre miktarı 28 TL olarak belirlendi Son Dakika! 2021 yılı için fitre miktarı 28 TL olarak belirlendi         
11:33
Oyun oynadığı kardeşini, üzerine kolonya döküp yaktı Oyun oynadığı kardeşini, üzerine kolonya döküp yaktı         
11:28
İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti         
11:08
Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! "Misafir kabul etmeyin" uyarısı yapan polisi evine çaya davet etti         
10:38
Son ankette, seçim barajını sadece AK Parti ve CHP geçebiliyor Son ankette, seçim barajını sadece AK Parti ve CHP geçebiliyor         
10:20
Minibüsteki fazla yolculara sinirlenen kaymakam kendisini tutamadı: Terbiyesiz herifler sizi Minibüsteki fazla yolculara sinirlenen kaymakam kendisini tutamadı: Terbiyesiz herifler sizi         
09:46
Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor         
09:41
Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası         
20:50
Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu         
18:57
Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum         
18:45
Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu         
17:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 14:18:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin silah ihracatı son 5 yılda yüzde 30 arttı, ithalatı yüzde 59 geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei