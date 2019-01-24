Türkiye'nin Sınırlarının Güvenliğini Sağlamak İstemesi Normal"
1 saat önce
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'nin sınırlarının güvenliğini sağlamak istemesinin normal olduğunu açıkladı.
Fransa Dışişleri Bakanı
Jean-Yves Le Drian, Türkiye
'nin sınırlarının güvenliğini sağlamak istemesinin normal olduğunu açıkladı.
Le Drian, Senatonun Dışişleri Komisyonuna gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Türkiye'nin sınırlarının güvenliğini sağlamak istemesi normal" değerlendirmesinde bulunan Le Drian, Türkiye'nin 4 yıldır ifade ettiği ve ABD
Başkanı Trump
'ın yeniden gündeme getirdiği Suriye
'de "güvenli bölge" uygulaması ile ilgili soru işaretleri olduğunu belirtti.
Le Drian, bu soru işaretlerinin 6 Şubat'ta Washington
'da yapılacak uluslararası koalisyonun toplantısında giderilebileceğini söyleyerek, söz konusu bölgenin sınırlarını ve garantörlerinin görüşülmesi gerektiğini dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:16 Kaynak: AA
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