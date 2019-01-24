Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Sınırlarının Güvenliğini Sağlamak İstemesi Normal"

Türkiye'nin Sınırlarının Güvenliğini Sağlamak İstemesi Normal"

1 saat önce

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'nin sınırlarının güvenliğini sağlamak istemesinin normal olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin Sınırlarının Güvenliğini Sağlamak İstemesi Normal
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'nin sınırlarının güvenliğini sağlamak istemesinin normal olduğunu açıkladı.

Le Drian, Senatonun Dışişleri Komisyonuna gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'nin sınırlarının güvenliğini sağlamak istemesi normal" değerlendirmesinde bulunan Le Drian, Türkiye'nin 4 yıldır ifade ettiği ve ABD Başkanı Trump'ın yeniden gündeme getirdiği Suriye'de "güvenli bölge" uygulaması ile ilgili soru işaretleri olduğunu belirtti.

Le Drian, bu soru işaretlerinin 6 Şubat'ta Washington'da yapılacak uluslararası koalisyonun toplantısında giderilebileceğini söyleyerek, söz konusu bölgenin sınırlarını ve garantörlerinin görüşülmesi gerektiğini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:16 Kaynak: AA

Dışişleri Bakanı, Fransa, Jean Yves Le Drian, Türkiye, Güncel
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