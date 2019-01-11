"Türkiye'nin Sivil Alandaki Yüzleri - Faces Of Turkey" Etkinliğine Katıldı

Ülkemizde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren ve başarı hikâyeleriyle isimlerinden söz ettiren 11 Sivil Toplum Kuruluşu ve 2 öğretmen, Avrupa Birliği - Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Başkan Yardımcısı Miltiadis Kyrkos tarafından organize edilen ''Türkiye'nin Sivil Alandaki Yüzleri: Faces of Turkey'' temalı etkinlikte buluştu.

Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının öneminin anlatıldığı etkinlik, Miltiadis Kyrkos'un konuşması ile başladı. Kyrkos konuşmasında Türk sivil toplumuna desteğin kesilmemesi gerektiği mesajının altını çizdi. Avrupa Komisyonu'nun İnsani Yardımdan Sorumlu Üyesi Christos Stylianides'in konuşması ile devam eden açılış, davetli tüm STK temsilcilerinin konuşmalarıyla tamamlandı.

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı da aynı oturumda yaptığı konuşmada kısaca TEGV'i tanıtarak bugüne kadar binlerce gönüllümüz ile 2 buçuk milyonu aşkın çocuğa nitelikli eğitim desteği verdiğimizin altını çizdi ve böylesi önemli bir uluslararası platformda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. STK'lar, Avrupa Parlamentosu binasının en işlek noktasında ayrılan alanda tanıtıcı bir sergi düzenledi.

1995 yılından bu yana çocuklarımıza eğitimin gücünü, geleceği değiştirme cesaretini kazandıran TEGV'in standı, çocukların yaptığı sanat eserlerinin sunumuyla katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Sergi, 11 Ocak'a kadar ziyaretçilerini ağırladı.