Türkiye'nin sivil hava yolu filosunda 554 uçak bulunuyor - Son Dakika

Türkiye'nin sivil hava yolu filosunda 554 uçak bulunuyor

01.02.2021 13:21
Türkiye'nin sivil hava yolu filosunda 554 uçak bulunuyor, System.String[]

Türkiye'nin sivil hava yolu filosunda 523'ü yolcu, 31'i kargo amaçlı olmak üzere toplam 554 uçak yer alıyor.

Türkiye'nin sivil hava yolu filosunda 523'ü yolcu, 31'i kargo amaçlı olmak üzere toplam 554 uçak yer alıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2020 yılına ilişkin uçak filosu istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıtlı Türk Hava Yolları (THY) AO'nun 18'i kargo, 323'ü yolcu olmak üzere toplam 341 uçağı bulunuyor.

Türkiye'nin en fazla uçuş filosuna sahip olan şirketi THY'yi, 93 yolcu uçağıyla Pegasus Hava Taşımacılık AŞ, 58 yolcu uçağıyla Güneş Ekspres Havacılık AŞ, 23 yolcu uçağıyla Onur Air Taşımacılık AŞ, 13 yolcu uçağıyla Turistik Hava Taşımacılık AŞ, 8 yolcu uçağıyla Hürkuş Hava Yolu Taşımacılık ve Ticaret AŞ, 5 yolcu uçağıyla Tailwind Havayolları AŞ izliyor.

MNG Hava Yolları ve Taşımacılık AŞ ile ACT Hava Yolları AŞ'nin 5'er ve ULS Havayolları Kargo Taşımacılık AŞ'nin 3 kargo uçağı bulunuyor.

Böylece, Türkiye'nin sivil hava yolu filosunda 523'ü yolcu, 31'i kargo olmak üzere toplam 554 uçağı görünüyor.

Türk Hava Yolları, Havacılık, Türkiye, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin sivil hava yolu filosunda 554 uçak bulunuyor - Son Dakika Ekonomi


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