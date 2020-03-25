- Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinden tır şoförlerine yardım- Sınırda 50 kilometrelik kuyruk oluştu - Son Dakika

- Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinden tır şoförlerine yardım

Sınırda 50 kilometrelik kuyruk oluştu

SOFYA - Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği, korona virüs salgını nedeniyle sınırda 50 kilometrelik kuyruklarda bekleyen tır şoförlerine gıda yardımında bulundu.

Kapıkule sınır kapısının Bulgaristan tarafındaki Kapitan Andreevo gümrüğünde korona virüs salgını nedeniyle yurda giriş için günlerce bekleyen tır şoförlerinin yardımına Türkiye'nin diplomatik temsilcilikleri koştu.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği ve Filibe Başkonsolosluğu bir haftadır sınırda bekleyen tır şoförlerine yiyecek, içme suyu ve temizlik malzemeleri dağıttı. Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ise Bulgaristan'da Türkiye'ye giriş yapmak üzere sıra bekleyen tır şoförlerine yönelik bir açıklama yayınladı.

Büyükelçi Sekizkök, "Gümrük makamlarımızla temasa geçtik. Görüş ve önerilerinizi aktardık. Gümrük yetkililerimiz bu olağanüstü şartlarda her zamankinden daha da yoğun mesai harcıyorlar. 72 saate kadar kuyruğun erimesinin beklendiğini ifade ettiler. Gümrükte kantar sayısı ikiye çıkartılmıştır. Gümrük makamlarımız birçoğunuzun dile getirdiği bir konuda şu açıklamayı iletti: Peron sayısının artırılması, şuan kapalı olan yolcu peronlarının kullanıma açılması fiziken mümkün değildir. Pasaport kontrolünde 2, gümrük kısmında 6 olmak üzere bütün peronlar tam kapasitede çalışmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Bu süreçte en belirleyici unsurun mecburi olan sağlık tedbirleri olduğunu hatırlatan Sekizkök, "Her iki peronda sağlık görevlilerimizin sayısının artırılması sağlanmıştır. Süreci hızlandırmak için inisiyatif aldık. Filibe Başkonsolosluğumuz sağlık formunu Bulgaristan içinde dağıtacak. Bunları eksiksiz olarak doldurarak, hazır ediniz. Böylece perona geldiğinizde form doldurmak için zaman kaybetmeyeceksiniz" dedi.

Türkiye'ye giriş yapmak için bekleyen yük araçlarının yaklaşık 50 kilometrelik sıra oluşturduğu bildirildi.