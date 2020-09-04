Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Naim Süleymanoğlu'nun annesini ziyaret etti

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Türk spor tarihine damga vuran ve iki yıl önce yaşamını yitiren halterci Naim Süleymanoğlu'nun annesi Hatice Süleymanoğlu ile bir araya geldi.

Büyükelçi Sekizkök, Kırcaali bölgesi ziyareti kapsamında milli halterci merhum Naim Süleymanoğlu'nun memleketi Mestanlı ilçesine gitti.

Sekizkök, burada Naim Süleymanoğlu'nun Mestanlı'daki evinin Türkiye'nin desteğiyle müzeye dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında incelemelerde bulundu ve burada anne Hatice Süleymanoğlu ile görüştü.

Sofya Büyükelçisi Sekizkök, Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım ile Naim Süleymanoğlu'nun hatırası için yaptırılan heykelin önüne çiçek bıraktı.