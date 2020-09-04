Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Sekizkök, Naim Süleymanoğlu'nun annesini ziyaret etti - Son Dakika

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun annesini ziyaret etti.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Bulgaristan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali bölgesine 2 günlük ziyaret gerçekleştirdi. Sekizkök, ziyaret kapsamında olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu olan milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun çocukluğunun geçtiği Mestanlı kasabasına giderek, milli haltercinin annesi Hatice Süleymanoğlu'nu ziyaret etti. Büyükelçi Sekizkök'ün Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım ile Süleymanoğlu'nun evinin müzeye dönüştürülmesi konusunda görüştükleri bildirildi. - SOFYA