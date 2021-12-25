Türkiye'nin soğuğuyla ünlü ili Kahramanmaraş'ta sokak köpeği donarak öldü - Son Dakika

Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi, kış mevsiminin çetin geçtiği ve en soğuk ilçelerinden biri. Hava sıcaklığının -20 dereceye kadar düştüğü kentin Kayabaşı Mahallesi'ndeki karla kaplı kaldırımda hareketsiz şekilde yatan köpeğin yanına giden vatandaşlar, köpeğin donduğunu fark etti.

2 YIL ÖNCE TİLKİ DONMUŞTU

Akdeniz'in Sibiryası olarak da adlandırılan Göksun'da 2 yıl önce de soğuktan tilki donmuştu. Önceki gün donarak hayatını kaybeden köpeğin görüntüsü ise yürek burktu. Çok sayıda hayvansever, belediyelere çağrı yaparak sokak hayvanlarına sahip çıkılmasını talep etti.