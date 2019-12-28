Türkiye'nin Somali Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "80'in üzerinde ölü var, 2'si Türk... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Türkiye'nin Somali Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, '80'in üzerinde ölü var, 2'si Türk... - Son Dakika

Türkiye'nin Somali Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "80'in üzerinde ölü var, 2'si Türk...

6 saat önce

Türkiye'nin Somali Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "80'in üzerinde ölü var, 2'si Türk vatandaşı. 100'ün üzerinde de yaralı var. Türkiye'den bir ambulans uçak talep edildi" denildi.

Türkiye'nin Somali Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada,

Türkiye'nin Somali Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "80'in üzerinde ölü var, 2'si Türk vatandaşı. 100'ün üzerinde de yaralı var. Türkiye'den bir ambulans uçak talep edildi" denildi. - MOGADİŞU

Türkiye, Somali, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:34 Kaynak: İHA
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