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Türkiye'nin Somali Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "80'in üzerinde ölü var, 2'si Türk...
6 saat önce
Türkiye'nin Somali Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "80'in üzerinde ölü var, 2'si Türk vatandaşı. 100'ün üzerinde de yaralı var. Türkiye'den bir ambulans uçak talep edildi" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:34 Kaynak: İHA
Türkiye'nin Somali Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "80'in üzerinde ölü var, 2'si Türk vatandaşı. 100'ün üzerinde de yaralı var. Türkiye'den bir ambulans uçak talep edildi" denildi. - MOGADİŞU
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