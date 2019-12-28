Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Yılmaz, yaralıların birçoğunun Somali'nin başkenti Mogadişu'da... - Son Dakika

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Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Yılmaz, yaralıların birçoğunun Somali'nin başkenti Mogadişu'da...
6 saat önce
Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Yılmaz, yaralıların birçoğunun Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyledi. Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:04 Kaynak: AA
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