Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Yılmaz, yaralıların birçoğunun Somali'nin başkenti Mogadişu'da... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Yılmaz, yaralıların birçoğunun Somali'nin başkenti Mogadişu'da... - Son Dakika

Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Yılmaz, yaralıların birçoğunun Somali'nin başkenti Mogadişu'da...

6 saat önce

Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Yılmaz, yaralıların birçoğunun Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyledi.

Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Yılmaz, yaralıların birçoğunun Somali'nin başkenti Mogadişu'da..., System.String[]

Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Yılmaz, yaralıların birçoğunun Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyledi.

Mogadişu, Türkiye, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:04 Kaynak: AA
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