Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakçı, Afrika'da Somali'yi öncelikli ülkelerden biri olarak gördüklerini belirterek, "Türkiye'nin Somali'yle ilişkileri dünyadaki en güzel örneklerden. İkili ilişkimiz karşılıklı dostluk ve kardeşlik temelinde ilerliyor." dedi.Global Somali Diasporası (GSD) ve Yunus Emre Enstitüsü organizasyonunda, dünyadaki Somali diasporasının birbirlerini tanımaları, problemlerini çözmeleri ve ortak gündemler oluşturulabilmeleri amacıyla 4 gün sürecek 3. Uluslararası Global Somali Diaspora Konferansı başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konferansa bir mesaj göndererek, "Türkiye'nin Somali halkının yanında yer aldığını ve bundan sonra da Somalili kardeşlerini desteklemeye devam edeceğini" vurguladı.Somali Başbakan Yardımcısı Mahdi Mohammed Gulaid, eski Somali Cumhurbaşkanı Şerif Şeyh Ahmed, Somali Ticaret Bakanı Abdullahi Ali Hassan, Somali'nin Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahi ve birçok Somalili devlet adamının yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı AB Başkanı Faruk Kaymakçı ve Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer katıldığı konferasta Somali'nin yeniden şekillenme süreci, diasporanın güncel durumu ve geleceği, gençlik, kültür, ekonomi politikaları ve İslam işbirliği konularına değinildi.Konferansta konuşan Somali Başbakan Yardımcısı Gulaid, Türkiye-Somali ilişkilerinin iyi ve kötü günlerde kesintisiz devam ettiğini ve Türkiye'yi "gerçek bir dost olarak gördüklerini" söyledi.Gulaid, "Biz Türkiye'ye ilişkilerini geliştirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve Türkiye de bize her alanda destek veriyor bunu için kendilerine müteşekkiriz. Somali ülke içinde birçok sorunla mücadele ediyor. Hem bölgesel sorunlar hem de ülkemizin kendi sorunları bizi çok zorluyor. Türkiye bize en zor zamanlarımızda destek oldu. Somali özgür ve bağımsız bir ülke olarak daha da ilerlere gitmek istiyor ve bu konuda her zaman Türkiye'yle ortak çalışmalara yapmaya devam etmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı buradaki konuşmasında Türkiye'nin Somali'yle olan ilişkilerindeki "dostluk ve kardeşlik" misyonuna dikkati çekti.Kaymakçı, "Afrika'da Somali'yi öncelikli ülkelerden biri olarak görüyoruz. En büyük büyükelçiliklerimizden bir tanesi Mogadişu'da kuruldu. Afrika'da en büyük hastanelerden bir tanesini inşa ettik. Biz bunu, insani ve girişimci dış politikamızın bir parçası olarak da yapıyoruz. Bugüne kadar Somali'de, gerek TİKA gerek YEE gerek Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, gerek Dışişleri Bakanlığının çeşitli kurumlara yapmış olduğu yardımlar 1 milyar dolara ulaştı. Her alanda, ordunun eğitiminden tarıma kadar, okulların niteliğinin arttırılmasından sağlık sistemine kadar Türkiye, Somali halkına ve Afrika'ya yardıma devam ediyor.Bugün burada Somali halkının, Türkiye'nin yardımını takdir ettiğini ve Türkiye'yi bir model ülke olarak gördüğünü gördük. Türkiye denildiği zaman çok ciddi şekilde heyecanlanıyorlar. Türk Hükümeti'nin ve Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu desteğe müteşekkirler. Türkiye'nin Somali'yle ilişkileri dünyadaki en güzel örneklerden. İkili ilişkimiz karşılıklı dostluk ve kardeşlik temelinde ilerliyor." açıklamasında bulundu.YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş Türkiye'nin önde gelen kamu diplomasisi kurumlarından biri olarak Türkiye- Somali ilişkilerine özel önem verdiklerini söyledi.Ateş, enstitünün Afrika'da son yıllarda birçok alanda atılım gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu kadim kıtanın birçok şehrinde temsilcilikler kurduk. Anavatanınız olan dost ve kardeş Somali, bu çalışmalarımızda apayrı bir yer tutmakta ve bizi çok heyecanlandırmaktadır. 2017'den bu yana Mogadişu'da faaliyet göstererek 1500'den fazla kişiye Türkçe öğrettik. Somali Türk Görev Kuvvetleri bünyesinde Somali ordusunun seçkin subaylarına Türkçe öğretimi konusunda destek sağlamaya hala etkin bir şekilde devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.Konferans serisinin dünyanın farklı yerlerinde yaşayan 3 milyon Somalilinin birbirleriyle irtibatını artırması, problemlerini çözmesi ve ülkelerini ileri bir seviyeye artırma açısından önemli olduğunu dile getiren Ateş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye- Somali ilişkilerine yıllardır büyük önem vermiş, bu sayede iki ülke arasında ticari, sosyal ve kültürel bağlar daha da güçlenmiştir. Ben ilişkilerimizin güçlenerek devam edeceğinize canı gönülden inanıyorum." diye konuştu.GSD Başkanı Jawaahir Daahir de konuşmasında diaspora ve konferans hakkında bilgi verdi.Daahir, "Bu senenin 4 teması var. Bunlar; gençlik, uzlaşma, iş dünyası ve çevre temalarıdır. Bu temalar üzerinde hem karşılaştığımız zorlukları hem de geleceğe yönelik çözüm önerilerini ve çözüm fırsatlarını konuşacağız. Çok çeşitli faaliyetlerimiz var. Somali Diaspora'sının dünyanın dört bir yanından temsilcileri bulunuyor. Norveç, İsveç, Danimarka, İtalya, İsviçre, Kuzey Amerika, Afrika, Uzak Doğu ülkeleri gibi bölgelerde mevcut." diye konuştu.Konferansın etkilerinin çok önemli olduğunu anlatan Daahir konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bunun gibi uluslararası etkinlikler de yapıyoruz. Her yıl çalışmalarımız gerçekleşiyor. Bunun ne gibi etkileri var? Mesela bir yerde kuraklık oldu, ya da bir doğal afet oldu. Güçlerini birleştirerek böyle olaylara çözüm arıyorlar ve yardım götürüyorlar. Diyelim ki bir terör saldırısı oldu. Bu toplantının özelliği, proaktif olmak istememiz. Bir felaket olmadan birlik olalım istedik. Londra'daki Türk Büyükelçisi ve Somali Büyükelçisi bir toplantı yaptılar. Döndüğümüz zamanda Türk ve Somali toplulukları görüşecekler ve bundan sonra neler yapacaklarını konuşacaklar."Konferansın sponsorları arasında yer alan İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu da katılımcılara sanal gerçeklik gözlükleriyle kutsal mekanların videolarını izletti.Konferanslar yarın da devam edecek.