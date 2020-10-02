Türkiye'nin son bölge barosu son seçimine hazırlanıyor - Son Dakika

Türkiye'nin son bölge barosu son seçimine hazırlanıyor

Türkiye'nin son bölge barosu son seçimine hazırlanıyor Gümüşhane ve Bayburt Baroları hafta sonu yeni başkanlarını seçecek Türkiye'nin son bölge barosu olan Gümüşhane-Bayburt bölge barosu yarın yapacağı son kongresiyle Gümüşhane ve Bayburt Barosu olarak ikiye ayrılacak.

Türkiye'nin son bölge barosu son seçimine hazırlanıyor

Gümüşhane ve Bayburt Baroları hafta sonu yeni başkanlarını seçecek

GÜMÜŞHANE - Türkiye'nin son bölge barosu olan Gümüşhane-Bayburt bölge barosu yarın yapacağı son kongresiyle Gümüşhane ve Bayburt Barosu olarak ikiye ayrılacak.

1974 yılında kurulan Gümüşhane Barosu'nun 1989 yılında Bayburt'un Gümüşhane'den ayrılarak il olmasıyla birleşerek Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu olarak o günden bugüne hizmet vermesinin ardından yapılan son kanuni düzenlemeyle çoklu baro sistemine geçilmesiyle birlikte ülkenin son bölge barosu olan Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu son kongresini gerçekleştirdikten sonra ayrılacak.

Türkiye'de barosu bulunmayan tek il olan Bayburt'ta 34 avukatın bir araya gelerek Bayburt Barosunu kurması ve 4 Ekim Pazar günü yapacağı genel kurulla birlikte tarihe karışacak olan Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosunun yerine Gümüşhane'de 55 kayıtlı avukattan oluşan Gümüşhane Barosu görevine devam edecek.

"İki ilde iki farklı baro olacak"

Son kongrede Bayburt'tan avukatların da gelip son kez oy vereceği bölge barosu seçiminde başkan adayı olan Av. Metin Aslan, hüzünlü bir günü yaşadıklarını belirterek, "Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosunun son günü. Yarın yapılacak olan kongreyle Bayburt ve Gümüşhane baroları ayrılarak her ilde iki farklı baro olarak görevlerini icra etmeye devam edecekler" dedi.

"Türkiye'de son bölge barosu da tarihe karışacak"

1989 yılından bugüne Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu olarak hizmet veren baronun son yasal düzenlemelerle birlikte yarın yapılacak kongrenin ardından Bayburt ve Gümüşhane barolarının ayrı ayrı görevlerine devam edeceğini kaydeden Aslan, "3 Ekim'de Gümüşhane, 4 Ekim'de Bayburt barosu kongrelerini yaparak başkanlarını seçecek. Türkiye'de son bölge barosu Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosuydu. Bu seçimlerle de bölge barosu kavramı tarihe karışacak" diye konuştu.

Gümüşhane ve Bayburt'un bugüne kadar hem il bazında hem tarihi bazda birçok ortak özelliği olması nedeniyle her ne kadar barolar ayrılacaksa da birlikteliklerinin daim olacağının altını çizen Aslan, "Onların kongrelerine de katılacağız. Bizim ayrılığımız sadece kanuni olması nedeniyledir. Mesleki ve il bazında bir ayrılığımız söz konusu olamaz" dedi.

Gümüşhane'de 55 avukat, Bayburt'ta 34 kayıtlı avukat olduğunu hatırlatan Aslan, "Yapılacak kongrede aday oldum. Genel kurulun olduğu güne kadar herkes aday olabiliyor. Bugüne kadar benden başka adaylığını açıklayan yok. İnşallah hayırlı bir kongre atlatırız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin son bölge barosu son seçimine hazırlanıyor
Türkiye'nin son bölge barosu son seçimine hazırlanıyor
Türkiye'nin son bölge barosu son seçimine hazırlanıyor
Türkiye'nin son bölge barosu son seçimine hazırlanıyor
Türkiye'nin son bölge barosu son seçimine hazırlanıyor
Türkiye'nin son bölge barosu son seçimine hazırlanıyor

Zahit Şeyhanoğulları, Gümüşhane, Bayburt, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin son bölge barosu son seçimine hazırlanıyor - Son Dakika

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