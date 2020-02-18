Türkiye'nin sosyal medyada en hızlı büyüyeni belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin sosyal medyada en hızlı büyüyeni belli oldu - Son Dakika

Türkiye'nin sosyal medyada en hızlı büyüyeni belli oldu

7 saat önce

Sosyal medya platformu Instagram'da kısa sürede milyonlarca insanın dikkatini çeken 'Heykel Kafası' yaptığı paylaşımlarla en fazla takipçi çeken hesap oldu.

Türkiye'nin sosyal medyada en hızlı büyüyeni belli oldu, System.String[]

Sosyal medya platformu Instagram'da kısa sürede milyonlarca insanın dikkatini çeken 'Heykel Kafası' yaptığı paylaşımlarla en fazla takipçi çeken hesap oldu.


Sosyal medya sayfası 'Heykel Kafası', 2019 yılında Türkiye'nin en hızlı büyüyeni oldu. Kurucusu Mehmet Veysel Akdemir olan sayfa, kuruluşunun ilk üç 3 ayında bir milyondan fazla takipçiye ulaşırken, milyonlarca kişiye de erişim sağladı.


Mehmet Veysel Akdemir, sosyal medyada sevgi ekip, mutluluk biçtiklerini belirterek, "Sosyal medya kullanıcıları güldükçe, biz mutlu oluyoruz. Onları tebessümden öteye taşıma güdüsü bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Takipçilerimiz bizden, onları güldürmemizi istiyorsa işte o zaman biz, yaptığımız işin zorluğunu fark ediyor ve 'Daha fazla nasıl çalışırız?' diyerek yeni yollara yöneliyoruz" dedi.


'Heykel Kafası' projesini kardeşi ile birlikte hayata geçirdiklerini anlatan Akdemir, kitlelerinin muhteşem bir mizah anlayışı olduğunu ifade etti. Sosyal medyada birçok kişinin paylaşımlarından alıntılar yaptığını belirten Akdemir, "Mizahta farklı bir boyutla tasarımlar ve ince mesajlarla erişim sağladığımız herkese tebessüm ettiriyoruz" diye konuştu.


"Yeni bir marka kuruyoruz"


Yeni bir marka kurma çalışmalarından bahseden Akdemir, sıra dışı tasarımlar ve espri yeteneğini gösterebileceği yeni çalışmaları olduğunu kaydederek,"Gelen tüm reklam tekliflerini reddediyoruz ve reddetmeye de devam edeceğiz. Yeni çalışmalarımızda da bu yoldan ilerlemeye devam etmeyi planlıyoruz "şeklinde konuştu.


Mehmet Veysel Akdemir kimdir?


1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mehmet Veysel Akdemir 'Heykel Kafası' isimli Instagram'ın önemli sayfalarından birinin de fikir babası olarak biliniyor.


Kısa sürede milyonlara ulaşan 'Heykel Kafası' hali hazırda organik 1.3 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Mehmet Veysel Akdemir, İstanbul Ataköy'de bulunan ofisinde sosyal medya uzmanlığı ve farklı platformda çalışmalar yürütüyor. - İSTANBUL

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe söylentilerine verdiği yanıtı açıkladı
Son dakika: Manisa'da 5.2 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, darbeci Hafter'e bağlı milislerin "Türk gemisini vurduk" iddiasını yalanladı Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ve Rusya, Suriye'deki anlaşmalara bağlılığını teyit etti"

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 20:27:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin sosyal medyada en hızlı büyüyeni belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]