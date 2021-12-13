Türkiye'nin "spor temalı ilk millet bahçesi" Trabzon'un en hareketli noktası oldu - Son Dakika

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yapımı tamamlanan ve Eylül 2021'de hizmete açılan millet bahçesi, spor ağırlıklı alanları, dinlenme ve eğlence parkurlarıyla kentin en hareketli yaşam alanı haline geldi.

Kentte 1951 yılında açılan Avni Aker Stadı, 2017'de Trabzonspor'un Konyaspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından kapılarını kapattı ve aynı yıl içerisinde yıkımına başlandı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin açılması ve Avni Aker Stadı'nın faaliyetinin sona ermesiyle şehir merkezinde kalan bu alana millet bahçesi yapılması için başlatılan çalışmaların ilk etabı bu yıl içerisinde sona erdi.

Yaklaşık 60 dönümlük alana sahip millet bahçesinde 1012 seyirci kapasiteli tribün, 29 bin 719 metrekare çim alan, egzersiz alanı, bisiklet ve koşu yolu, gösteri havuzu, restoran, millet kıraathanesi, çocuk oyun alanları inşa edildi.

Hizmete eylül ayında açılan millet bahçesine sabahın erken saatlerinde gelen insanlar, yürüyüş ve bisiklet yolunda spor yaparak gösteri havuzu yanında ve millet kıraathanesinde dinlenme fırsatı buluyor.

Aileleriyle millet bahçesine gelen çocukların ilk tercihi ise doğal çimi bulunan sahada futbol oynamak, kaykay ve buz pateni pistinde eğlenceli dakikalar geçirmek oluyor. Ayrıca millet bahçesine giriş yollarında bulunan merdivenler üzerine yapılan üç boyutlu doğa ve manzara resimleri de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AA muhabirine, millet bahçesinin şehre yakışan ve sporla bilinen özelliğine uygun yapıldığını söyledi.

Kentteki millet bahçesinin Türkiye'nin spor temalı tek millet bahçesi olduğunu aktaran Zorluoğlu, "Millet bahçesinin olduğu alanda Trabzonspor'umuzun yıllarca büyük başarılara ve şampiyonluklara ulaştığını biliyoruz. Avni Aker Stadı'nın olduğu alana yapılan millet bahçesinde, Trabzonspor'un şanlı tarihini yaşatacak yapılar oluşturduk." dedi.

"Halkımız bu bahçe ile çok güzel günler yaşıyor"

Zorluoğlu, halkın büyük beğenisini toplayan millet bahçesinin bulunduğu alanın tarihi açıdan insanların hafızasında büyük yeri olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avni Aker Stadı ve yanındaki Yavuz Selim Stadı'nın da yer aldığı alanı hatırlamak, insanların spor yapabilmelerinin önünü açabilmek adına bir futbol sahası ve etrafında yürüyüş parkuru yapıldı. Bir süre önce hep birlikte halkımızın hizmetine sunduğumuz millet bahçesi, insanlarımızın büyük beğenisini topladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren gencinden yaşlısına buraya gelen halkımız yürüyüş yaparak spor aletleriyle egzersizlerini gerçekleştirebiliyor ayrıca bahçe içerisindeki kaykay pisti ve sentetik buz pateni alanı da çocuklarımızla gençlerimizin ilgisini görüyor. Bahçe girişinde yer alan kapalı iki yapı içerisinde de öğrencilerimiz rahatlıkla derslerini çalışabiliyorlar. İnsanlarımız bu anlamda bizlere olumlu geri dönüş yapıyor. Bizler de millet bahçesinin bu güzelliğini sürdürebilmesi için çalışmalarımızı durmaksızın sürdürüyoruz. Gerek temizliği gerek güvenliği gerekse idari anlamda elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz."

Açılışının hemen ardından millet bahçesinde Trabzon Gençlik Festivali düzenlediklerini anımsatan Zorluoğlu, "Konserler ve çeşitli etkinliklerle 3 gün süren bu organizasyona vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi. Yöresel oyunlar ve horon gösterilerinin de yer aldığı festivalde Karadeniz müziğinin sevilen sanatçıları da sahne aldı. Buranın organizasyonların düzenlenebileceği, bu tür etkinliklerin yapılabileceği bir merkez haline gelmesini de istiyoruz. Burası şehrimizin adeta kalbi diyebileceğimiz noktalardan biri. Tarihi geçmişi ve günümüzdeki hareketliliği de göz önüne aldığımızda Trabzon, millet bahçesi ile vizyon projelerinden birisine daha kavuşmuş oldu." diye konuştu.

"Buranın açılması bizim için çok iyi ve faydalı oldu"

Egzersiz yapmak için millet bahçesine gelen 78 yaşındaki Fadime Bahadır, "Burası açıldığından bu yana geliyorum. Dolaşıyoruz, yürüyoruz ve hava alıyoruz. Bizim için burası çok rahat ve iyi oldu, hareket edebiliyoruz. Allah razı olsun yapanlardan." ifadesini kullandı.

Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Umut Komar ise daha önce burada spor yapabilecekleri ve zaman geçirebilecekleri bir alan olmadığına işaret ederek, "Millet bahçesinin okulumuzun karşısında açılmasına sevindik. Öğle saatlerinde yemek yiyebileceğimiz ve zaman geçirebileceğimiz bir alan daha önce yoktu. Buranın açılması bizim için çok iyi ve faydalı oldu. Okul dışında da bazen gelip oturup sohbet edebiliyor, spor yapabiliyoruz. Kaykay ve buz pateni pistinden de yararlanıyoruz. Profesyonel olarak spor yapan arkadaşlarımız da egzersiz ve koşu yapabiliyor." dedi.