Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PKK iltisaklı unsurlar tarafından bugün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği binasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli görüntü ve fotoğraflar yansıdı.
Olayın ardından Dışişleri Bakanlığına çağırılan Herrström'e Türkiye'nin eylemi kınadığı ve olayın soruşturulması talebi iletildi. Herrström'e eylemin faillerinin tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve Türkiye- İsveç ve Finlandiya arasında yapılan Üçlü Muhtıra'da kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentiler aktarıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşmenin ardından Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında "Üçlü Muhtıra" imzalandı.
Son Dakika › Güncel › Türkiye'nin İsveç'teki büyükelçilik binasına PKK propagandası ve hakaret içeren görüntüler yansıtıldı! Bakanlığa çağrılan Ankara büyükelçisi kınandı - Son Dakika