Türkiye'nin İsveç'teki büyükelçilik binasına PKK propagandası ve hakaret içeren görüntüler yansıtıldı! Bakanlığa çağrılan Ankara büyükelçisi kınandı

Bugün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği binasına terör örgütü PKK propagandası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görüntüler yansıtılması sonrası İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PKK iltisaklı unsurlar tarafından bugün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği binasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli görüntü ve fotoğraflar yansıdı. FAİLLERİN TESPİT ÇALIŞMASI SÜRÜYOR Olayın ardından Dışişleri Bakanlığına çağırılan Herrström'e Türkiye'nin eylemi kınadığı ve olayın soruşturulması talebi iletildi. Herrström'e eylemin faillerinin tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve Türkiye- İsveç ve Finlandiya arasında yapılan Üçlü Muhtıra'da kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentiler aktarıldı. ÜÇLÜ MUHTIRA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşmenin ardından Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında "Üçlü Muhtıra" imzalandı.

Kaynak: AA

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