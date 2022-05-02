Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yunt'tan, Kur'an-ı Kerim yakan Paludan'a tepki - Son Dakika

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, polis korumasında İsveç'te cami önlerinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu asla kabul etmediklerini belirterek, Türkiye'nin hassasiyetlerini İsveç Dışişleri Bakanlığına bir kez daha ilettiğini söyledi.

Yunt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın, 1 Mayıs İşçi Bayram'ında cami önlerinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu gerçekleştirerek Müslümanları üzdüğünü ve ülkede kargaşa çıkarmaya çalıştığını belirtti.

Yunt, "Polis, Paludan'a gösteri izni vermese de Paludan geliyor provokasyonunu gene yapıyor, polisler de koruma sağlıyor. Bu yapılan çirkin provokasyonun nefret suçuna girdiğini (İsveç Dışişleri Bakanlığı) yetkililere ilettim ve gereğinin yapılmasını istedim." ifadelerini kullandı.

Paludan, dün Uppsala Camisi ve Stockholm Camisi önünde polis korumaları eşliğinde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.