Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğu aracının kundaklanması sonrası Almanya'nın Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğu aracının kundaklanması sonrası Almanya'nın Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

19.07.2022 22:20

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğunun resmi aracının kundaklanmasıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Görüşmede Türk temsilciliklerine yönelik gerçekleşen muhtelif saldırılara da atıfta bulunularak faillerin bir an önce yakalanarak adalet önüne çıkarılması talep edildi.

18-19 Temmuz 2022 gecesi Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğunun resmi aracının kundaklanması, yangın ve patlama sırasında çevredeki başka araçların da hasar görmesi nedeniyle Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz Dışişleri Bakanlığına davet edildi.

SON AYLARDAKİ MUHTELİF SALDIRILARA DA ATIF YAPILDI

Görüşmede, Schluz'a, son aylarda Almanya'da bulunan Türk temsilciliklerine yönelik gerçekleşen muhtelif saldırılara da atıfla, Stuttgart Başkonsolosluğuna yönelik saldırının faillerinin bir an önce yakalanarak adalet önüne çıkarılmasının, diplomatik teamüller uyarınca zararın tazmin edilmesinin ve uluslararası sözleşmelerin Türk temsilcilikleri ve çıkarları için öngördüğü himaye ve güvenliğin eksiksiz sağlanmasının beklendiği hatırlatıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğu aracının kundaklanması sonrası Almanya'nın Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğu aracının kundaklanması sonrası Almanya'nın Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika
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