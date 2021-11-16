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Türkiye'nin su altı zenginliğini gösteren "Mavi Miras" sergisi başkentte açıldı - Son Dakika

Türkiye'nin su altı zenginliğini gösteren "Mavi Miras" sergisi başkentte açıldı

16.11.2021 20:06
Türkiye'nin su altı zenginliğini gösteren "Mavi Miras" sergisi başkentte açıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, başta Doğu Akdeniz olmak üzere Türkiye'yi çevreleyen denizlerin kültürel ve tarihi miras bakımından çok büyük zenginlik arz ettiğini belirterek, "Türkiye'nin bu anlamda dünyaya da öncülük eden bir ülke olduğunu bugün burada bir kez daha...

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, başta Doğu Akdeniz olmak üzere Türkiye'yi çevreleyen denizlerin kültürel ve tarihi miras bakımından çok büyük zenginlik arz ettiğini belirterek, "Türkiye'nin bu anlamda dünyaya da öncülük eden bir ülke olduğunu bugün burada bir kez daha gururla hatırlıyoruz." dedi.

Türkiye'nin su altı zenginliğini ve tarihi mirasını fotoğraflar, ışık ve ses efektleriyle gözler önüne seren Mavi Miras sergisi başkentte açıldı.

CerModern'deki serginin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve bazı ülkelerin büyükelçileri katıldı.

Kıran, burada yaptığı konuşmada, Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde Türkiye'ye ait olan her bir mirasın ortaya çıkarılması, insanlıkla paylaşılması ve sergilenmesi bakımından çok ciddi bir uyanış ve inkişaf yaşandığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi, Atlas Sineması ve Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi gibi birçok kültürel hazinenin son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yönetiminde insanlığa sunulmasının çok büyük bir anlayış ve vizyonun da bir ifadesi olduğuna işaret eden Kıran, "Bugün aslında bunun bu zamana kadar çok fark edilmeyen bir alanda, su altında çıkılan keşfin ne kadar bizi farklı derinliklere götürdüğünü de burada tecrübe ediyoruz, buna şahitlik ediyoruz. Bu bakımdan Bakanlık olarak böylesine önemli bir projenin içerisinde yer almaktan da son derece mutluyuz, gururluyuz." dedi.

Kıran, sergideki eserlerin ortaya çıkarılması konusunda büyükelçi ve su altı fotoğrafçısı Çağatay Erciyes ile su altı arkeoloğu Doç. Dr. Harun Özdaş'ın ortaya attığı fikirlere Kültür ve Turizm Bakanlığıyla birlikte destek verdiklerini aktararak şöyle devam etti:

"Ve bugün Çağatay Büyükelçimizin ve Harun Hocamızın su altında çıktığı bu keşfin bizi ne kadar derinliklere götürdüğünü de görüyoruz, gözlemliyoruz. Aslında bunun çok daha fazlası olduğunu da biliyoruz. Bu bakımdan hemen arkamda sayın Bakanımızın (Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy) yaptığı dalış, geniş kitleleri cesaretlendirmek bakımında çok önemli, çok kritik. Bu bakımdan aramızda bulunan bütün yabancı misafirlerimize bütün büyükelçilerimizi sayın Bakanımızın bu heyecanına eşlik etmeye ve Türkiye'nin sualtı mirasını, su altındaki derinliklerini daha çok keşfetmeye davet ediyoruz."

Kıran, Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olması bakımından denizlerin sahip olduğu potansiyel ve stratejik öneminin herkesçe bilindiğini kaydederek, "Türkiye olarak son dönemde özellikle Doğu Akdeniz başta olmak üzere denizlerdeki egemenlik haklarımızın takibi konusunda da çok güçlü bir kararlılık içerisinde olduğumuzu açıkçası bütün dünya biliyor ama işin diplomatik ve hukuki tarafı bir yana kültürel ve tarihi miras bakımından da çok daha büyük bir zenginlik arz ettiğini ve Türkiye'nin bu anlamda dünyaya da öncülük eden bir ülke olduğunu bugün burada bir kez daha gururla hatırlıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu zenginliğin çok daha derinlere inmesi ve daha büyük zenginliklerin keşfedilmesi anlamında da bugünkü serginin bir milat olacağına yürekten inandıklarını aktaran Kıran, "Atalarımız 'Merak zihnin can suyudur.' demişler. O yüzden bir merak üzerine başlayan bu süreç, inşallah ülkemize, ülkemizin sahip olduğu çok büyük zenginliklerin ortaya çıkarması bakımından da bizlere çok büyük zenginlikleri armağan edecek." dedi.

Kıran serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Dışişleri Bakanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (SUDEMER) desteğiyle düzenlenen sergi, 17 Kasım-19 Aralık'ta CerModern'de ziyaret edilebilecek.

Yavuz Selim Kıran, Togo Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin su altı zenginliğini gösteren 'Mavi Miras' sergisi başkentte açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin su altı zenginliğini gösteren "Mavi Miras" sergisi başkentte açıldı - Son Dakika
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