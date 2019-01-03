Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Su Ürünleri Sektöründe İhracat Hedefi 1 Milyar Dolar

Türkiye'nin Su Ürünleri Sektöründe İhracat Hedefi 1 Milyar Dolar

33 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, su ürünleri sektörünün son dönemlerde giderek önem kazandığını belirterek, balık ihracatında 1 milyar dolar hedefe yaklaşıldığını kaydetti.

Türkiye'nin Su Ürünleri Sektöründe İhracat Hedefi 1 Milyar Dolar, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, su ürünleri sektörünün son dönemlerde giderek önem kazandığını belirterek, balık ihracatında 1 milyar dolar hedefe yaklaşıldığını kaydetti.

Atalay, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Denizli'de su ürünleri sektör temsilcileri ve alabalık üreticileriyle buluştu. Toplantıda konuşan Atalay, Ankara'dan bakıldığında tarımsal üretim ve balıkçılık bakımından Denizli'nin önemli bir şehir olduğunu belirterek "Ülkemiz balık ihracatında hedefi olan 1 milyar dolara yaklaşmıştır. Bu hedefin gerçekleştirilmesinde Denizlili balıkçılık sektörünün önemli bir payı bulunmaktadır. Sizlere hizmet makamında olan bizler de siz değerli sektör temsilcilerimizin sıkıntılarını çözmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Su ürünleri sektörünün son dönemlerde giderek önem kazandığını vurgulayan Atalay "İnsanoğlunun en önemli protein kaynaklarından biri olan balık, ülkemizde kaliteli bir besin maddesi olduğunun yeni anlaşılmaya başlamasıyla beraber bu sektörün gelişiminde önemli bir ivme yakalanmış, ihracat kapısı da bularak önemli bir sektör haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Atalay toplantı süresince üreticiler ve sektör temsilcilerini tek tek dinleyerek notlar aldı. Su ürünleri sektörünü çok daha iyi konumlara ulaştırabilmek adına neler yapılabileceği hususunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:32 Kaynak: İHA

İhracat, Balıkçılık, Ekonomi
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