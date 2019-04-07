Türkiye'nin Sürat Pateninde Hedefi İlk 10 - Erzurum

FAHRETTİN GÖK - Türkiye
Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir
, "Short Track'te (sürat pateni) Avrupa
'da ilk 8, dünyada ise ilk 10 takım arasına girmeyi hedefliyoruz. Bunun sonucunda da Çin
'in Pekin
kentindeki 2022 Kış Olimpiyatları'na gitmek istiyoruz." dedi.
Federasyonun 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan Short Track Türkiye Şampiyonası'nı izlemek üzere Erzurum
'da bulunan Gökhan Özdemir, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Gökhan Özdemir, yönetim olarak 10 ay önce görevi devraldıklarını ve geçen süre içinde Short Track'te çok ciddi gelişmeler kaydedildiğini belirtti.
Sporcuların son 6 ayda 9 Türkiye rekoru kırdığını söyleyen Özdemir, "Short Track'te sadece uluslararası yarışmalarda 31 madalya kazandık. Çok önemli başarılardır ama aslında bu bir başlangıç." diye konuştu.
Özdemir, Erzurum'daki Short Track Türkiye Şampiyonası'nın ardından yeni sezona daha iyi hazırlanacaklarını, yurt içi ve yurt dışı kamplarının başlayacağını aktararak, "Sıkı şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni sezonda daha büyük başarılarla inşallah ülkemizi temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"En büyük hedefimiz olimpiyatlara gidebilmek"
Bu branşta hedeflerinin çok büyük olduğunu dile getiren Özdemir, şunları söyledi:
" Hollanda
'da bu sezon düzenlenen Avrupa şampiyonalarında üst sıraları zorladık. Burada ilk 8 takım arasında derecelerimiz var. Short Track'te Avrupa'da ilk 8, dünyada ise ilk 10 takım arasına girmeyi hedefliyoruz. Bunun sonucunda da Çin'in Pekin kentindeki 2022 Kış Olimpiyatları'na gitmek istiyoruz. Zaten en büyük hedefimiz olimpiyatlara gidebilmek. Olimpiyatlar için daha zamanımız var. Bunun altyapısına başladık, hazırlanıyoruz. Önümüzdeki yıl mutlaka Avrupa'da ilk 8, dünya da ilk 10'un içinde yer alacağız."
Özdemir, milli sporcu Fırat
Yardımcı'nın Bulgaristan
'ın başkenti Sofya
'da 8-10 Mart'ta gerçekleştirilen Short Track Dünya Şampiyonası
'nda önemli bir performans ortaya koyduğunu anımsatarak, "Fırat, Dünya Şampiyonası'nda en iyi beşinci dereceyi yaptı. Bu bizim için bir işarettir. Önümüzdeki sezon dünyada ve Avrupa'da mutlaka çok iyi yerlere geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.