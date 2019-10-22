Türkiye'nin Suriye harekatı Almanya'ya sıçradı: 60 kişilik kavgaya polis müdahale etti

Türkiye'nin Suriye'de başlattı Barış Pınarı Harekatı Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli iki grup arasında kavgaya neden oldu.



Almanya'nın Herne kentinde Türkiye'nin Suriye'deki askeri harekatını protesto eden YPG yanlısı bir grup ile bölgede yaşayan gurbetçiler arasında kavga çıktı. Yaklaşık 60 kişinin karıştığı kavga polis ekiplerinin müdahalesi ile ayrıldı.