Türkiye'nin Suriye harekatı Almanya'ya sıçradı: 60 kişilik kavgaya polis müdahale etti
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Türkiye'nin Suriye'de başlattı askeri harekat, Almanya'daki gurbetçiler arasında tartışmalara sebep oluyor.
Almanya'nın Herne kentinde, Türkiye'nin Suriye'deki askeri harekatına protesto etkinliğinde YPG yanlısı Kürtlerin ile Türkler arasında yaklaşık 60 kişinin karıştığı büyük bir kavga yaşandı
Türkiye'nin Suriye'de başlattı Barış Pınarı Harekatı Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli iki grup arasında kavgaya neden oldu.
Almanya'nın Herne kentinde Türkiye'nin Suriye'deki askeri harekatını protesto eden YPG yanlısı bir grup ile bölgede yaşayan gurbetçiler arasında kavga çıktı. Yaklaşık 60 kişinin karıştığı kavga polis ekiplerinin müdahalesi ile ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:13
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