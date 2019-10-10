Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Suriye operasyonuna dünya nasıl tepki verdi?
Son Dakika Dünya Türkiye'nin Suriye operasyonuna dünya nasıl tepki verdi?

Türkiye'nin Suriye operasyonuna dünya nasıl tepki verdi?

1 saat önce

Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için Çarşamba günü Barış Pınarı Harekatı’na başlarken dünyadan da tepkiler gecikmeden geldi. Ankara’ya neredeyse hiç destek gelmezken birçok ülke harekata karşı çıktı.

Türkiye'nin Suriye operasyonuna dünya nasıl tepki verdi?, System.String[]

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için Çarşamba günü Barış Pınarı Harekatı'na başlarken dünyadan da tepkiler gecikmeden geldi. Ankara'ya neredeyse hiç destek gelmezken Avrupa Birliği Türkiye'ye operasyonu durdurma çağrısında bulundu, ABD Başkanı Donald Trump da ülkesinin bu harekatı desteklemediğini bildirdi. Orta Doğu ülkeleri ise Türkiye'yi açıkça kınadı.


İşte uluslararası camiadan Ankara'ya gelen tepkiler Açıklaması

Euronews.com'da Görüntüle

Barış Pınarı Harekatı, Çarşamba, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:06 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hacı Bayram Cami'nde Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu
Barış Pınarı Harekatı Topçu atışlarıyla vurulan Tel Abyad görüntülendi: Bölgede sessizlik hakim Trump: Kürtler kendi toprakları için savaşıyor, İkinci Dünya Savaşı'nda bize yardım etmediler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 08:44:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Suriye operasyonuna dünya nasıl tepki verdi?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]