Türkiye'nin Suriye operasyonuna hangi ülkeler karşı çıkıyor, kimler destek veriyor?

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı üçüncü gününde devam ederken birçok ülke operasyona karşı çıktığını açıklarken çok az ülke Ankara'ya açık destek verdi. Peki şu ana kadar hangi ülkeler Türkiye'nin operasyonuna karşı çıktı, hangi ülkeler destek verdi.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Daimi üyelerinden ABD, Rusya ve Çin'in "muğlak" pozisyonları Türkiye için önemli görülüyor. Bu ülkelerin operasyona açık olarak karşı olması durumunda BM'den Ankara karşıtı pozisyon gelebilirdi ancak böyle bir durum yaşanmadı.