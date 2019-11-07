Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Suriye politikasına destek veren Macaristan'da Erdoğan'a protestolu karşılama
Son Dakika Dünya Türkiye'nin Suriye politikasına destek veren Macaristan'da Erdoğan'a protestolu karşılama

Türkiye'nin Suriye politikasına destek veren Macaristan'da Erdoğan'a protestolu karşılama

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Budapeşte'de protesto edildi.

Türkiye'nin Suriye politikasına destek veren Macaristan'da Erdoğan'a protestolu karşılama, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Budapeşte'de protesto edildi.


Şehrin merkezinde Tuna Nehri'ne açılan Szent Istvan Caddesi'nde toplanan ve Margaret Köprüsü'ne doğru yürüyen yaklaşık iki bin kişilik bir grup Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etti. Ellerinde pankartlarla sloganlar atan grup, yoğun güvenlik önlemleri altında yürüdü.

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Macaristan, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:13 
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