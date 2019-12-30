Türkiye'nin Suriyeli savaşçıları Libya'ya göndereceği iddiası: Maaş karşılığı koruma - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'nin Suriyeli savaşçıları Libya'ya göndereceği iddiası: Maaş karşılığı koruma - Son Dakika Dünya

Türkiye'nin Suriyeli savaşçıları Libya'ya göndereceği iddiası: Maaş karşılığı koruma

6 saat önce

Türkiye'nin Libya'da uluslararası tanınırlığı olan Trablus hükümetine destek için Barış Pınarı ve Zeytin Dalı operasyonlarında görev alan Suriyeli güçleri bu ülkeye kaydırmayı düşündüğü öne sürüldü.

Türkiye'nin Suriyeli savaşçıları Libya'ya göndereceği iddiası: Maaş karşılığı koruma, System.String[]

Türkiye'nin Libya'da uluslararası tanınırlığı olan Trablus hükümetine destek için Barış Pınarı ve Zeytin Dalı operasyonlarında görev alan Suriyeli güçleri bu ülkeye kaydırmayı düşündüğü öne sürüldü.


Libya'ya asker gönderilmesine yönelik tezkere TBMM'ye sevk edilirken, Türkiye'nin Suriye'de TSK'nın yanında savaşan bazı birlikleri bu ülkeye göndermeyi tartıştığı duyuruldu. Reuters'ın ismini vermek istemeyen iki üst düzey Türk yetkilisi ve iki üst düzey güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Suriye'de savaşan birliklerin Libya'ya gönderilmesi düzenlenen toplantılarda tartışıldı. Aynı kaynaklara göre toplantılarda Suriyeli savaşçıların Libya'ya gönderilmesi yönünde bir görüş ortaya çıktı. Ancak bu toplantılarda Libya'ya gönderilecek Suriyeli savaşçı sayısı gündeme gelmedi. Aynı yetkililer henüz Libya'ya Suriyeli savaşçı gönderilmediğinin de altını çizdi.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:34 
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