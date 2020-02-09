Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıları savaş bölgesine sınır dışı ettiği iddiası - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıları savaş bölgesine sınır dışı ettiği iddiası - Son Dakika Dünya

Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıları savaş bölgesine sınır dışı ettiği iddiası

7 saat önce

İnsan hakları örgütleri, Türkiye'nin Suriyelileri göçmenleri zorla sınır dışı ettiklerini ve çatışma bölgesine gönderdiğini iddia ediyor. Ankara ise giden kişilerin gönüllü olduğunu, kayıt dışı veya suça karıştığını ileri sürüyor

Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıları savaş bölgesine sınır dışı ettiği iddiası, System.String[]

Suriye'de yaklaşık 9 yıldır süren iç savaş muhaliflerin yoğun olduğu İdlib bölgesinde sıcak çatışmalarla devam ediyor.


Muhaliflerin kalesi konumundaki İdlib'in çevresinde Esad güçleri bir ayı aşkın süredir operasyonlarını sürdürüyor. Suriye ordusunun, Rusya'nın da desteğiyle İdlib'e düzenlediği operasyonların şiddetini artırması üzerine yüz binlerce sivil Türkiye sınıra doğru geldi. Ocak 2019'dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 677 bine ulaştı.

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Türkiye, Suriye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 06:59 
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