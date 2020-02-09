Son Dakika › Dünya › Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıları savaş bölgesine sınır dışı ettiği iddiası - Son Dakika Dünya
Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıları savaş bölgesine sınır dışı ettiği iddiası
7 saat önce
İnsan hakları örgütleri, Türkiye'nin Suriyelileri göçmenleri zorla sınır dışı ettiklerini ve çatışma bölgesine gönderdiğini iddia ediyor. Ankara ise giden kişilerin gönüllü olduğunu, kayıt dışı veya suça karıştığını ileri sürüyor
Suriye'de yaklaşık 9 yıldır süren iç savaş muhaliflerin yoğun olduğu İdlib bölgesinde sıcak çatışmalarla devam ediyor.
Muhaliflerin kalesi konumundaki İdlib'in çevresinde Esad güçleri bir ayı aşkın süredir operasyonlarını sürdürüyor. Suriye ordusunun, Rusya'nın da desteğiyle İdlib'e düzenlediği operasyonların şiddetini artırması üzerine yüz binlerce sivil Türkiye sınıra doğru geldi. Ocak 2019'dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 677 bine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 06:59
Son Dakika Esed rejimi askerleri mezardan kafatası çıkartıp video çekti "Türkiye'ye bağlanmak korkunç" diyen KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan yeni açıklama: Sözlerimin arkasındayım Adem Büyük: Biz zirveye yaklaştıkça ayakları titremeye başlamıştır İdlib'e gece yarısı askeri sevkiyat yapıldı