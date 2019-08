Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li, Türkiye'den ülkesine yılın ikinci yarısında süt ve süt ürünlerinin gönderimine başlanacağını belirterek, "Bunların dışında bir dizi tarım ürünü için de görüşmeler devam ediyor." dedi.Kentteki bir termal otelde düzenlenen toplantıda, iki ülke ticari ilişkileri ve Türkiye'nin Çin'e mermer ihracatında ürün çeşitliliğinin artırılması için neler yapılabileceği değerlendirildi.Toplantıya Afyonkarahisar Vali Vekili Mehmet Boztepe, büyükelçi Deng Li, Çin Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Liu Yuhua ile sektör temsilcileri katıldı.Deng, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'den satın alınan mermerlerin Çin piyasasındaki mermerlerin yüzde 60'ını oluşturduğunu, bunların yüzde 5'inin de Afyonkarahisar'dan ihraç edildiğini söyledi.Afyonkarahisar kirazının da Çin pazarında yerini bulduğunu dile getiren Deng, "Turizm konusunda ise Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının yıllık 500 bini geçmesini bekliyoruz. Her geçen gün daha fazla Çinli turist Afyonkarahisar'a gelmeye başlıyor. Çin ve Afyonkarahisar arasındaki iş birliğinde elde ettiğimiz başarılar gerçekten çok mutluluk verici ama bizler bunu daha da artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.Hedef 5 bin ton kiraz ihracatıÇin pazarının kapılarının Türkiye ve Afyonkarahisar'dan gönderilecek mermerlere her an açık tutacağını belirten Deng, şöyle devam etti:"Yeter ki bizim yasalarımıza ve kurallarımıza uygun hareket etsinler. Bu anlamda da sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Bu senenin ikinci yarısında Türkiye'nin süt ve süt ürünleri de Çin'e gitmeye başlayacak. Bunların dışında bir dizi tarım ürünü için de görüşmeler devam ediyor. Afyonkarahisar'ın Çin'e yaptığı ihracatta ürün çeşitliliğini kısa sürede artırabiliriz. Bu yıl toplam bin ton kiraz Çin'e gitti. Bizim hedefimiz çok kısa zamanda bu rakamı en azından 5 bin tona çıkarmak. Çin ile iş birliği açısından Afyonkarahisar Türkiye'de en önemli illerden birisi."Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer de iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde Deng Li ve Liu Yuhua'dan destek gördüklerini söyledi.Beşer, tarımsal ürünler ile kanatlı hayvanların doğrudan satışına ilişkin anlaşmalar yapıldığını ve yakında imzaların atılacağını dile getirdi.Çin'e ihracatta en önemli ürünlerden birinin mermer olduğuna işaret eden Beşer, "Afyonkarahisar'ın en büyük pazarı Çin'dir. Geçtiğimiz ay Çin'den 50 kişilik bir heyet Afyonkarahisar'a geldi. Bu ziyaret kapsamında tıbbi aromatik bitkilerle ilgili 4 gün içinde 200 iş görüşmesi yapıldı. 500 bin dolarlık ticaret anlaşması oldu. Şimdi daha büyük bir siparişle tıbbi aromatik bitkiler alanında da Çin'e ihracatımız devam edecek." dedi.Toplantının ardından Deng ve beraberindekiler Afyonkarahisar ile İscehisar'daki mermer ocaklarını gezdi.