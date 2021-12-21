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Türkiye'nin tahıl ambarında kar sevinci - Son Dakika

Türkiye'nin tahıl ambarında kar sevinci

21.12.2021 11:04
Türkiye'nin tahıl ambarında kar sevinci

Kuraklık ve yer altı sularında çekilme nedeniyle tarımsal üretimde azalma yaşayan Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası'nda kar sevinci yaşanıyor.

Kuraklık ve yer altı sularında çekilme nedeniyle tarımsal üretimde azalma yaşayan Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası'nda kar sevinci yaşanıyor.

Bölgede son günlerde devam eden yoğun yağışlı dönemin, istikrarlı bir şekilde sürmesinin tarımsal üretime olumlu yansıyacağı öngörülüyor.

Yağışlarla bölgedeki baraj ve göllerde su seviyesi yükselirken, çiftçi hasretle beklediği suyun bereketinden umutlu.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, AA muhabirine, uzun zamandır "yolu gözlenen" yağışların üreticiyi memnun ettiğini söyledi.

Bölgede 2 haftadır hem yağmur hem de kar yağdığını belirten Soylu, "Konya Ovası, son 4-5 yılın en bereketli 2 haftasını yaşıyor. Öncelikle Aralık ayının ilk haftası başlayan yağmurlar, arkasından da gelen kar yağışı, çiftçinin üzerindeki karamsar havayı dağıttı, yüzler gülmeye başladı. Çünkü bu yağışlar çok önemli. Özellikle arpa buğday ekiminin çoğu kuru alanlara yapılmıştı, henüz çıkışlar olmamıştı. Özellikle bu yağışlarla, belki havalar soğuk henüz bitki gelişimi olmayacak ama ilkbaharın ilk aylarıyla beraber çok rahatlıkla artık Konya Ovası'nda hububat çıkışlarını sağlıklı bir şekilde görebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Soylu, bölgede üzücü bir kuraklık yaşandığına değinerek, "Özellikle ekim ayı ve kasımın sonuna kadar hiç yağış alamadık desek doğrudur ama ondan sonra gelen periyot, o olumsuz havayı dağıttı. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de yağışların devam etmesini, 2021-2022 sezonunun bereketli bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Çiftçilerimizin bozulan morallerinin bu yağışla beraber düzeleceğini, yağışların ülke ekonomisine de katkı yapacağını söyleyebiliriz." diye konuştu.

Obruk oluşumunda yer altı sularının çekilmesinin yaklaşık yüzde 15-20 etkili olduğunu söyleyen Soylu, "Bu, özellikle toprak yapısıyla alakalı bir durum ama tabii ki çekilmenin de bir etkisi var. 2021 yılı en fazla yer altı sularının çekildiği yıl oldu. Yağışlar bu açıdan da önemli." değerlendirmesini yaptı.

Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar da 2020-2021 sezonunda, başlangıçta 'meteorolojik kuraklık' denilse de sonradan tarımsal kuraklık olduğu anlaşılan bir dönemin yaşandığını söyledi.

Kuraklığın özellikle hububat ürünlerin veriminde düşüşlere neden olduğunu ve bunun aslında sadece Konya Ovası'nda etkili olmadığını dile getiren Taşpınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2022'nin ekimlerinin yapıldığı sonbahar aylarında da bugüne kadar yağışlar tam manasıyla yeterli değildi ama son yağışlar ve ardından gelen kar yağışıyla, uzun yıllar ortalaması yakalanmış durumda. Dolayısıyla Türkiye genelinde şu anda herhangi bir tarımsal kuraklıktan bahsedemeyiz."

"Önemli verim artışlarının yaşanacağını tahmin ediyoruz"

Son günlerde süren kar yağışlarını değerlendiren Taşpınar, şöyle konuştu:

"Özellikle son yağan kar yağışlarının, Türkiye geneline düzenli bir şekilde düşmesiyle, tarımsal kuraklığı tam manasıyla ortadan kaldıracak ve çiftçimizin yüzünü güldürecek şekilde önemli bir yağış almış olduk. Tabii kış yağışları ne kadar önemliyse, baharda, yazda düşecek yağışlar da çok önemli. Kışı kurak atlatmayacak olan hububatımızda, ilkbahardaki yağışlarla, rekoltede geçen yıla göre çok önemli derecede artış yaşanacağını ümit ediyoruz. Son günlerdeki yağışlar tarım camiasında umut verici görünüyor. Tüm çiftçilerimizi ve tarımla uğraşan kesimleri memnun etti ve sevindirdi."

Konya Ovası'nın Türkiye'nin en önemli hububat merkezlerinden olduğunu vurgulayan Taşpınar, "Türkiye'nin neredeyse yüzde 10-12 arasında hububatını Konya Ovası üretiyor. Bunun da yüzde 80'i kıraç alanlarda yapılıyor. Kıraç alanlarda yapılan bu üretim tamamen yağışa bağlı. İç Anadolu Bölgesi ve özellikle Konya Ovası'nda yağan yağmurların düzenli gitmesi ve ilkbaharda, mart, nisan aylarında düşecek yağışların da zamanında düşmesi halinde önemli verim artışlarının yaşanacağını tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Çiftçi dört gözle yağış bekliyordu"

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz de bölgenin kuraklık nedeniyle büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugünlerde yağan yağışlar, tarım paydaşlarımızı çok mutlu ediyor. Önemli olan, yağışların dengeli yağması. İklimler kaydı, mevsimler değişti. Çiftçilerimizin de bundan sonraki dönemde ekim tarihlerini yağışlara göre yapmaları önemli. Tabii bu yağan kar kıraç alanlarda, özellikle susuz tarım yapılan yerlerde bir umut oldu diyebiliriz. Kar yağışı, yer altı sularının beslenmesinde de en önemli etkenlerden biri. Yağışın ileriki dönemlerde inşallah artarak devam etmesini bekliyoruz. Çiftçi, yağış olduğu zaman bayram olmuş gibi sevinir. Tarım çiftçisi dört gözle yağış bekliyordu. Çok şükür son günlerde iyi kar yağdı. İnşallah devam etmesini diliyoruz."

Türkiye, Çiftçi, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin tahıl ambarında kar sevinci - Son Dakika


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