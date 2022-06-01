Türkiye'nin talebi üzerine yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adı "Türkiye" olarak değişti - Son Dakika
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Türkiye'nin talebi üzerine yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adı "Türkiye" olarak değişti

01.06.2022 22:18

Birleşmiş Milletler, Türkiye'nin talebi üzerine yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirdi. Buna göre, uluslararası kurum, kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda, 'Turkey', 'Turkei', 'Turquie' ve benzeri ibareler yerine 'Türkiye' ibaresi kullanılacak.

Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün yaptığı paylaşımda "BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz. Hayırlı olsun." demişti.

"HER TÜRLÜ YAZIŞMADA TÜRKİYE İBARESİ YER ALACAK"

Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi: Türkiye'nin uluslararası ticarette gururu olan ürünleri, 'Türkiye' ibaresiyle tanıtılıp, dünyayla buluşturulacak. Bu çerçevede, 'Türkiye' markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında, başta diğer devletler ve uluslararası kurum, kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda, 'Turkey', 'Turkei', 'Turquie' ve benzeri ibareler yerine 'Türkiye' ibaresi kullanılacak.

MEKTUP BM'YE ULAŞTI

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin yabancı dillerdeki isminin "Türkiye" olarak değiştirilmesine yönelik Genel Sekreter Antonio Guterres'e gönderdiği mektubu aldıklarını söyledi. Dujarric, ülke isminin değiştirilmesinin mektubun alındığı andan itibaren geçerli olduğunu belirtti.

YORUMLAR
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Pakistan Başbakanı Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) Pakistan Başbakanı Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) BM, Ankara'nın talebinin ardından yabancı dillerdeki 'Turkey'i 'Türkiye' olarak değiştirdi BM, Ankara'nın talebinin ardından yabancı dillerdeki 'Turkey'i 'Türkiye' olarak değiştirdi
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Turkey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin talebi üzerine yabancı dillerde 'Turkey' olarak kullanılan ülke adı 'Türkiye' olarak değişti - Son Dakika


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