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Yığılca ilçesine bağlı Karakaş köyünde fazla bal tükettiği için fenalaşan yavru ayı, köylüler ve orman memurları tarafından bulunarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü teslim edilmişti. Efteni Gölü Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gözetim altında tutulan yavru ayıya "Balkız" ismi verildi. Veteriner hekimlerin özenle ilgilendiği Balkız, kendine geldi. Kafeste sıkılan yavru ayı, ilerleyen saatlerde doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kaynak: İHA

Türkiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türkiye'nin tanıdığı 'Balkız' kendine geldi - Son Dakika

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