Türkiye'nin tanıdığı "Balkız" kendine geldi - Son Dakika
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Türkiye'nin tanıdığı "Balkız" kendine geldi

12.08.2022 17:35

Türkiye'nin tanıdığı "Balkız" kendine geldi Balı fazla kaçıran ayı, kafesten çıkmak için can atıyor Düzce'de balı fazla kaçırınca fenalaşan ve "Balkız" ismi verilen yavru ayı kendine geldi.

Türkiye'nin tanıdığı "Balkız" kendine geldi

Balı fazla kaçıran ayı, kafesten çıkmak için can atıyor

DÜZCE - Düzce'de balı fazla kaçırınca fenalaşan ve "Balkız" ismi verilen yavru ayı kendine geldi. Baygın görüntüsüyle Türkiye'nin gündemine oturan ayının ilerleyen saatlerde doğaya salınacağı öğrenildi.

Yığılca ilçesine bağlı Karakaş köyünde fazla bal tükettiği için fenalaşan yavru ayı, köylüler ve orman memurları tarafından bulunarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü teslim edilmişti. Efteni Gölü Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gözetim altında tutulan yavru ayıya "Balkız" ismi verildi. Veteriner hekimlerin özenle ilgilendiği Balkız, kendine geldi. Kafeste sıkılan yavru ayı, ilerleyen saatlerde doğal yaşam alanına bırakılacak.

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Kaynak: İHA

Türkiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin tanıdığı 'Balkız' kendine geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin tanıdığı "Balkız" kendine geldi - Son Dakika
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