Siyaset ve iş dünyasının önemli isimleri düğünde bir araya geldi - Son Dakika
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Siyaset ve iş dünyasının önemli isimleri düğünde bir araya geldi

31.08.2022 11:33
Siyaset ve iş dünyasının önemli isimleri düğünde bir araya geldi

Türkiye'nin tanınan iş insanlarından Bahadır Özer ve eşi Şehnaz Özer'in oğulları Barkın ile Senem Karabel ve Nevzat Karabel'in kızları Canan'ın düğününde siyaset ve iş dünyasının önemli isimleri buluştu.

Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü Bahadır Özer ve Şehnaz Özer'in oğulları kimya mühendisi Barkın ile Senem Karabel ve Nevzat Karabel'in kızları Kimya mühendisi Canan hayatlarını birleştirdi. Dolphin Yunus Emre Düğün Salonu'nda gerçekleşen nikah törenine protokol akın etti. Çiftin nikahını ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kıydı.

İŞ DÜNYASI VE SİYASET DÜNYASI BİR ARADA

Nikah törenine, TBMM Başkan Vekili Haydar Akar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, ESO Endüstriyel Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Erdem, TV100 Haber Müdürü Özkan Tamirak, ISU Genel Müdürü Ali Sağlık, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın ve çok sayıda davetli katıldı.

Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün

"ELLERİNİZİ HİÇ BIRAKMAYIN"

Nikah sonrası genç çifti tebrik eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "İki cihanda da mutlu olmanızı diliyorum. Geri dönüşü olmayan adımlar atmayın. Sabır sizin bu yolda yoldaşınız olsun. Ellerinizi hiç bırakmayın. Aileleriniz sizi bu güne getirdiler onları da hiç unutmayın" diye konuştu.

Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün

"ÇOCUKLARINA ATATÜRK'Ü ÖĞRETİN"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise, "Güzel çiftimize mutluluklar diliyorum. Güzel bir geleceğiniz olsun. En kötü gününüz böyle olsun. Çiftimizin ailelerini de kutlarım. Lütfen çocuklarınıza Atatürk'ü öğretin" dedi.

Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün

"CÜZDANI GELİN HANIMA VERİYORUM"

Çiftin cüzdanını teslim eden TBMM Başkan Vekili Haydar Akar, "Bahadır da ben de çocuklarımızı yetiştirdik. Şimdi bu mutlu güne şahitlik etme günü. Sizleri yetiştirenleri unutmayın. İnşallah siz de bu güzellikleri bizim yaşımıza geldiğinizde yaşarsınız. Ben aile cüzdanını hiçbir ayrımcılık yapmadan gelin hanıma vermek istiyorum. Ailenin reisi gelin hanımdır, kadındır. Mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Prometeon Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander ve Lastik İş Genel Başkanı Alaattin Sarı düğün yemeğine katılarak genç çifti tebrik etti ve nikah cüzdanını gelin hanıma tekrar takdim etti. Kaynak: İHA

Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün
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