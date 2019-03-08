Türkiye'nin Tanıtımında Sanatçı Vizesi Kolaylığı

Social Enterprises LLC Vize Departmanı Başkanı Mustafa Emre Selek, Türkiye'de de rüştünü ispat etmiş ve uluslararası seviyede iş yapmak isteyen sporcu, sanatçı ve bilim insanları için Amerika Birleşik Devletleri'nin sağladığı iki kolay vize tipi bulunduğunu söyledi.

Social Enterprises LLC Vize Departmanı Başkanı Mustafa Emre Selek, Türkiye'de de rüştünü ispat etmiş ve uluslararası seviyede iş yapmak isteyen sporcu, sanatçı ve bilim insanları için Amerika Birleşik Devletleri'nin sağladığı iki kolay vize tipi bulunduğunu söyledi.



İş adamından sade vatandaşına, sanatçısından sporcusuna kadar toplumun çeşitli tabakalarından Türkiye'nin uluslararası arenada tanıtımına katkılar son hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin uluslararası arenada tanıtımına katkı sunmak isteyen ve işlerini dünya çapında yapmak isteyen sanatçılar için Amerika Birleşik Devletleri'nin sağladığı çok önemli iki vize türü var.



Yalnızca sanatçıların değil sporcu, bilim insanı ve gösteri grubu üyelerinin de yararlandığı Amerika P ve O vizeleri için prosedürün oldukça basit olduğunu belirten Social Enterprises LLC Vize Departmanı Başkanı Mustafa Emre Selek, ABD vize işlemleri konusunda bilgi verdi.



Türkiye'de de rüştünü ispat etmiş ve uluslararası seviyede iş yapmak isteyen sporcu, sanatçı ve bilim insanları için Amerika Birleşik Devletleri'nin sağladığı iki kolay vize tipi bulunduğunu belirten Selek, "O vizesi olarak adlandırdığımız vize tipinden bilim, sanat, eğitim, ticaret veya sporda olağanüstü bir yeteneğe sahip olan, ya da film veya televizyon sektöründe olağandışı bir başarı kaydeden ve bu başarılar nedeniyle ulusal veya uluslararası çapta tanınan kişiler yararlanabiliyor. Diğer taraftan P vize tipinden ise özgün veya geleneksel etnik, folklorik, kültürel, müzik, tiyatro, ya da sanatsal bir performans veya sunum yapma, geliştirme, yorumlama, temsil etme, bunlara koçluk etme veya bunlara eğitim verme gibi amaçlarla ABD'ye gitmeyi planlayan yurttaşlarımıza veriliyor" dedi.



Her iki vize türü için de başvurunun oldukça kolay olduğunun altını çizen Selek, vize istatistiklerine de değinerek, "Turist vizesinin ardından iş adamlarımız için aldığımız E1/E2 vizesinden sonra en çok rağbet görecek vize türleri P ve O vizeleridir. amerikadasirket.com üzerinden alınan başvurularda, özellikle 2018'in son çeyreğinde yatırımcı vizesi başvurularında büyük bir patlama yaşadık. Bu yükselişin 2019 için O ve P vizelerinde de süreceğini öngörüyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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