Türkiye'nin tank avcısı milli füzeyle vurdu
7 dakika önce
SSB tarafından başlatılan Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında FNSS'in geliştirdiği tanksavar kulesine OMTAS füzesinin entegrasyonu gerçekleştirildi.
SSB tarafından başlatılan Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında FNSS'in geliştirdiği tanksavar kulesine OMTAS füzesinin entegrasyonu gerçekleştirildi. Paletli silah taşıyıcı araç Kaplan'dan OMTAS füzesiyle yapılan ilk atışta hedef başarıyla vuruldu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:50
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