Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin tank avcısı milli füzeyle vurdu

Türkiye'nin tank avcısı milli füzeyle vurdu

7 dakika önce

SSB tarafından başlatılan Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında FNSS'in geliştirdiği tanksavar kulesine OMTAS füzesinin entegrasyonu gerçekleştirildi.

Türkiye'nin tank avcısı milli füzeyle vurdu, System.String[]
SSB tarafından başlatılan Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında FNSS'in geliştirdiği tanksavar kulesine OMTAS füzesinin entegrasyonu gerçekleştirildi. Paletli silah taşıyıcı araç Kaplan'dan OMTAS füzesiyle yapılan ilk atışta hedef başarıyla vuruldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:50 

Araç, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzine Bu Geceden İtibaren 27-30 Kuruşluk Zam Yapılması Bekleniyor Bitirme Tezi, Maden Atığını Yatırıma Dönüştürdü

23 Yaşındaki Ukraynalı Kadın, TIR Şoförünün Boğazını Kesti Bu Tuvalete Giren, Duvara Not Yazmadan Çıkmıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 12:57:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin tank avcısı milli füzeyle vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]