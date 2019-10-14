Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin tarım ve gıda politika uygulamaları bu konferansta konuşulacak
Son Dakika Güncel Türkiye'nin tarım ve gıda politika uygulamaları bu konferansta konuşulacak

Türkiye'nin tarım ve gıda politika uygulamaları bu konferansta konuşulacak

56 dakika önce

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)'nun kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlanan 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde Özyeğin Üniversitesi 'Türkiye'de Tarım, Gıda ve Değişen/Meyen Pratikler' başlıklı bir konferansa ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin tarım ve gıda politika uygulamaları bu konferansta konuşulacak, System.String[]

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)'nun kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlanan 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde Özyeğin Üniversitesi 'Türkiye'de Tarım, Gıda ve Değişen/Meyen Pratikler' başlıklı bir konferansa ev sahipliği yapacak. Konferansta Türkiye'den ve dünyadan akademisyenler farklı yönleriyle Türkiye'deki tarımsal dönüşümü ve gıda sistemleri arasındaki ilişkiyi masaya yatıracak.

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü'nde düzenlenecek konferans birbirini takip eden iki farklı oturumdan oluşacak. Açılış konuşmasını Prof. Dr. Zafer Yenal'ın "21. Yüzyılda Türkiye'de Tarım ve Gıda" başlığıyla gerçekleştireceği konferansın sabahki ilk oturumunda, kurum odaklı tartışmalara odaklanılacak. Konferansın öğleden sonraki oturumunda ise ürün odaklı tartışmalar farklı üniversitelerden ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcıların konuşmalarıyla gerçekleştirilecek.


Dünya Gıda Günü, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esad güçlerinin Munbiç'e iki saat uzaklıktaki Tabka şehrine ulaştığı iddia edildi
Lüksemburg Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin operasyonunu durduracak durumda değiliz Erhan Çelik ile evlenen Özlem Gültekin kimdir? Amerika'dan sonra Fransa da Suriye'den çekilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 11:50:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin tarım ve gıda politika uygulamaları bu konferansta konuşulacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]