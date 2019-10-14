Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin tarım ve gıda politika ve uygulamaları masaya yatırılacak
Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin tarım ve gıda politika ve uygulamaları masaya yatırılacak

Türkiye'nin tarım ve gıda politika ve uygulamaları masaya yatırılacak

55 dakika önce

Dünya Gıda Günü Konferansı'nda Türkiye'nin tarım ve gıda politika ve uygulamaları tartışılacak.

Türkiye'nin tarım ve gıda politika ve uygulamaları masaya yatırılacak, System.String[]

Dünya Gıda Günü Konferansı'nda Türkiye'nin tarım ve gıda politika ve uygulamaları tartışılacak.


Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)'nun kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlanan 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde Özyeğin Üniversitesi önemli bir konferansa ev sahipliği yapacak. "Türkiye'de Tarım, Gıda ve Değişen/Meyen Pratikler" başlıklı konferansta Türkiye'den ve dünyadan akademisyenler farklı yönleriyle ülkemizdeki tarımsal dönüşümü ve gıda sistemleri arasındaki ilişkiyi masaya yatıracak.


Verilen bilgilere göre Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü'nde düzenlenecek konferans birbirini takip eden iki farklı oturumdan oluşuyor. Açılış konuşmasını Prof. Dr. Zafer Yenal'ın '21. Yüzyılda Türkiye'de Tarım ve Gıda' başlığıyla gerçekleştireceği konferansın sabahki ilk oturumu, kurum odaklı tartışmalara odaklanıyor. Konferansın öğleden sonraki oturumunda ise ürün odaklı tartışmalar farklı üniversitelerden ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcıların konuşmalarıyla gerçekleştirilecek. 16 Ekim'deki konferansa dair geniş bilgi ve konuşmacıların profillerine Özyeğin Üniversitesi'nin web sitesinden ulaşılabilir. - İSTANBUL

Dünya Gıda Günü, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:52 Kaynak: İHA
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