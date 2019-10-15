Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin tarım ve gıda politikaları Özyeğin Üniversitesi'nde tartışılacak
Son Dakika Güncel Türkiye'nin tarım ve gıda politikaları Özyeğin Üniversitesi'nde tartışılacak

Türkiye'nin tarım ve gıda politikaları Özyeğin Üniversitesi'nde tartışılacak

1 saat önce

Özyeğin Üniversitesi'nde 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla düzenlenecek konferansta, Türkiye'den ve dünyadan akademisyenlerin katılımıyla Türkiye'deki tarımsal dönüşüm ve gıda sistemleri arasındaki ilişkiyi masaya yatırılacak.

Türkiye'nin tarım ve gıda politikaları Özyeğin Üniversitesi'nde tartışılacak, System.String[]

Özyeğin Üniversitesi'nde 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla düzenlenecek konferansta, Türkiye'den ve dünyadan akademisyenlerin katılımıyla Türkiye'deki tarımsal dönüşüm ve gıda sistemleri arasındaki ilişkiyi masaya yatırılacak.

Özyeğin Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlanan 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde, Özyeğin Üniversitesi önemli bir konferansa ev sahipliği yapacak.

"Türkiye'de Tarım, Gıda ve Değişen/Değişmeyen Pratikler" başlıklı konferansta, Türkiye'den ve dünyadan akademisyenler farklı yönleriyle Türkiye'deki tarımsal dönüşümü ve gıda sistemleri arasındaki ilişkiyi masaya yatıracak.


Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy kampüsünde düzenlenecek konferans, birbirini takip eden iki farklı oturumdan oluşacak. Açılış konuşmasını Prof. Dr. Zafer Yenal'ın "21. Yüzyılda Türkiye'de Tarım ve Gıda" başlığıyla gerçekleştireceği konferansın sabahki ilk oturumu, kurum odaklı tartışmalara odaklanıyor.

Konferansın öğleden sonraki oturumunda ise ürün odaklı tartışmalar farklı üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcıların konuşmalarıyla gerçekleştirilecek.16 Ekim'deki konferansa dair geniş bilgi ve konuşmacıların profillerine Özyeğin Üniversitesi'nin internet sitesinden ulaşılabiliniyor.

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:54 Kaynak: AA
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