"Türkiye'nin taşıdığı sorumluluğu diğer ülkeler paylaşmakla mükelleftir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Türkiye'nin taşıdığı sorumluluğu diğer ülkeler paylaşmakla mükelleftir' - Son Dakika

"Türkiye'nin taşıdığı sorumluluğu diğer ülkeler paylaşmakla mükelleftir"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin uluslararası toplum adına tek başına 9 yıldır taşıdığı sorumluluğu, diğer ülkeler paylaşmakla mükelleftir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'nin uluslararası toplum adına tek başına 9 yıldır taşıdığı sorumluluğu, diğer ülkeler paylaşmakla mükelleftir" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cenevre'de Küresel Mülteci Forumu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Suriyelilerin çalışma izni almalarının yasal zeminini hazırladık. İstihdam edilmelerini teşvik ettik" dedi. "Mültecilerin yurtlarına dönüş hakkı tartışma götürmez. Suriye'de geri dönüşün tesisi en az terörle mücadele kadar önemlidir. Türkiye'nin uluslararası toplum adına tek başına 9 yıldır taşıdığı sorumluluğu, diğer ülkeler paylaşmakla mükelleftir. Mültecileri kendi topraklarında tutacak, ülkemizde olanları da tekrar vatanlarına döndürecek formüllerin devreye alınması gerekiyor Petrol kuyularını korumak için harcanan çabaların hiçbiri canını kurtarmak için varil bombalarından kaçan çocuklara harcanmamıştır."

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den yeni parti tepkisi: Kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir
Samsung Türkiye'ye yeni cep telefonu getirmeyecek iddiası Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti Samsung'dan "Türkiye'den çekiliyor" iddialarına yanıt: Ticari faaliyetlerimiz sürdürüyoruz

Son Dakika Haberleri
20:05 Kızını ve eşini yaralayan sanık hakim karşısında - Son Dakika
20:04 Eski eşini hastanede bıçaklayan koca hakim karşısına çıktı - Son Dakika
20:02 Bursa'da bebek arabası ve bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
20:00 Beşşar Esed rejiminin İdlib'e düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 22'ye... - Son Dakika
19:55 Safranbolu'da down sendromlu öğrenciler en güzel yemeği yapmak için yarıştı - Son Dakika
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Son Dakika
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 20:10:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Türkiye'nin taşıdığı sorumluluğu diğer ülkeler paylaşmakla mükelleftir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]