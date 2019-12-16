Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Er, AA'nın

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Er, haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı" fotoğrafını seçerken, yaşam kategorisinde, Özkan Bilgin'in "Süper ay", spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğraflarına oy verdi.

Tüm fotoğrafların çok sanatsal olduğunu dile getiren Er, fotoğrafçıların kareleri yakalayabilmesi için uzmanlık, hissiyat, duyuş ve biraz da şans gerektiğini ifade etti.

"Çıldır Gölün'de kış şöleni" fotoğrafından çok etkilendiğini dile getiren Er, "Fotoğrafa baktığınızda atları göremiyorsunuz ancak gölgelerinden atlar ortaya çıkıyor. Bu, insana hoş bir duygu veriyor. Sanatsal bir tarafı var." dedi.

Er, oylamadaki tüm fotoğrafların sanatsal açıdan çok değerli olduğunu ifade ederek, bundan dolayı fotoğrafları çekenleri tebrik etti.