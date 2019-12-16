Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Er, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Er, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Er, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Er, AA'nın

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Er, haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı" fotoğrafını seçerken, yaşam kategorisinde, Özkan Bilgin'in "Süper ay", spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğraflarına oy verdi.

Tüm fotoğrafların çok sanatsal olduğunu dile getiren Er, fotoğrafçıların kareleri yakalayabilmesi için uzmanlık, hissiyat, duyuş ve biraz da şans gerektiğini ifade etti.

"Çıldır Gölün'de kış şöleni" fotoğrafından çok etkilendiğini dile getiren Er, "Fotoğrafa baktığınızda atları göremiyorsunuz ancak gölgelerinden atlar ortaya çıkıyor. Bu, insana hoş bir duygu veriyor. Sanatsal bir tarafı var." dedi.

Er, oylamadaki tüm fotoğrafların sanatsal açıdan çok değerli olduğunu ifade ederek, bundan dolayı fotoğrafları çekenleri tebrik etti.

Taşkent, Türkiye, Çıldır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu
Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı yeniden Ekrem Eray Arda oldu 100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış

Son Dakika Haberleri
00:36 ABD Başkanı Trump ve İngiltere Başbakanı Johnson telefonda görüştü - Son Dakika
00:30 ABD Kongresinden Trump'a duvar inşaası için 1,3 milyar dolarlık bütçe - Son Dakika
00:27 Chp'li urla belediye başkanı oğuz fetö'den tutuklandı - Son Dakika
00:26 Kongo Demokratik Cumhuriyeti 291 Ruandalı ayrılıkçıyı ülkesine teslim etti - Son Dakika
00:22 Kahramankazan'da ASKİ su borusu patladı - Son Dakika
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Son Dakika
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 00:40:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Er, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]