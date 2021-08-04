Türkiye'nin taze üzüm ihracatının % 73'ü Çekirdeksiz Sofralık Sultani Üzümden - Son Dakika

Çekirdeksiz Sultani Üzüm ihracat yolcusu

Türkiye'nin sofralık üzüm ihracatından yüzde 73 pay alan Çekirdeksiz Sofralık Sultani Üzümün bu yılki ihracat yolculuğu 6 Ağustos 2021 Cuma günü başlıyor. Mevlâna (Razaki) Sofralık üzümünün ihraç tarihi ise; 12 Ağustos 2021 Perşembe günü olarak belirlendi.

Türkiye'nin taze üzüm ihracatı 2020 yılında 150 milyon dolar olurken, Osmanlı Sultanlarının tercihi, Anayurdu Anadolu olan Çekirdeksiz Sofralık Sultani Üzüm ihracatı 2020 yılında yüzde 19'luk artışla 110 milyon 734 bin dolar olmuştu. Mevlâna üzümünden elde edilen döviz geliri ise 1,5 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Pandemi döneminde üreticilerin bağlarının bakımlarını ihmal etmediklerini, şifa deposu çekirdeksiz sofralık sultani üzüm üretimini gerçekleştirdiklerini belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türk ihracatçılarınında, 110,7 milyon dolarlık ihracat yaparak üreticilerin emeklerinin karşılığını almasını sağladığını kaydetti.

İhracat hedefi 125 milyon dolar

Manisa-İzmir- Denizli üçgeninde 55 bin üreticinin 1 milyon dekarı aşan bağlarda çekirdeksiz sultani üzüm üretimi yaptığı bilgisini veren Uçak, "Üzüm bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Pandemi döneminde tüm vatandaşlarımızı sofralık üzüm tüketmeye davet ediyorum. Özellikle okula gidecek çocuklarımızın beslenme çantalarına sezonu bitene kadar taze üzüme, sezonu bittikten sonra ise çekirdeksiz kuru üzüm konulmasını öneriyoruz. İhracatta da 125 milyon dolar döviz getirisi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Sultani Çekirdeksiz Sofralık Üzüm Mevlana (Razaki Tipi) Sofralık Üzüm çeşitlerinin kesim ve ihraç tarihleri Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü başkanlığında oluşturulan "Sultani Çekirdeksiz Sofralık Üzüm Çeşidi ve Mevlana (Razaki Tipi) Sofralık Üzüm Çeşidinin Kesim İhraç Tarihlerinin Belirlenmesi Komisyonu" tarafından Manisa ve Denizli'ye bağlı ilçelerdeki emsal teşkil edecek bağlarda yapılan incelemeler sonucunda belirlendi.

Türkiye, 2020 yılında 110 milyon 734 bin dolarlık çekirdeksiz sultani sofralık üzüm ihracatı yaparken ilk sırada 65 milyon dolarla Rusya Federasyonu yer aldı. İkinci sıranın sahibi 13,4 milyon dolarlık tutarla Ukrayne olurken, Almanya 6,6 milyon dolarlık Türk üzümü tercih etti. Polonya'ya 5 milyon dolarlık ve Beyaz Rusya'ya 3,4 milyon dolarlık çekirdeksiz sultani sofralık üzüm ihraç ettik. Çekirdeksiz sultani sofralık üzüm ihraç ettiğimiz ülke sayısı ise; 57 oldu.