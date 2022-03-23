Türkiye'nin tecrübesi Azerbaycanlı turizmcilere yol gösterecek - Son Dakika

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'da turizm hizmetlerini deneyimleme ve uzmanlardan eğitim alma imkanı bulan Azerbaycanlı heyet, Karabağ'da Türk turizmini model alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği protokolü kapsamında, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinesinde, Antalya Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Azerbaycan Devlet Turizm Ajansı tarafından turizm eğitim programı düzenlendi.

Bakü'de gerçekleştirilen "Turizm Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar Eğitimi"nde başarılı olan öğretmen ve turizm sektör temsilcilerinden oluşan 14 kişilik heyet, Antalya Falez Uygulama Otelinde verilen eğitimlere katıldı.

Yaklaşık iki hafta süren eğitimlerde, konaklamadan yiyecek içecek hizmetlerine ileri düzey eğitim alan heyet, Türk turizminin tecrübesinden yararlanma imkanı buldu.

Azerbaycanlı heyet, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan ve turizminin geliştirilmesi hedeflenen Karabağ'da Türk turizmini model olarak uygulamayı hedefliyor. Heyet, ayrıca ülkelerinde yeni turizmciler yetiştirecek.

"Türk turizminin eğitimini veriyoruz"

Antalya Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, AA muhabirine, turizm anlamında önemli bir programa ev sahipliği yaptıklarını, bunun Karabağ turizminin gelişmesine vesile olmasını diledi.

Antalya Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ersümer Eren de kendilerine verilen görev doğrultusunda önce Azerbaycan'da, ardından Antalya'da sektör temsilcilerine konaklama, seyahat ve yiyecek içecek hizmetleri alanında ileri turizm eğitimi verdiklerini söyledi.

Türkiye'nin turizmde dünyanın en iyilerinden olduğuna dikkati çeken Eren, "Türk turizminin eğitimini veriyoruz, ne kadar üst düzeyde olduğumuzu anlatıyoruz. Eksikliklerini tamamla imkanı buluyorlar." dedi.

TİKA uzmanı, proje sorumlusu Aksana Coşkun da geçen yıl Tunus, Özbekistan ve Gambia'da 200'e yakın kişiyi eğittiklerini söyledi.

Bu sene ilk programı Azerbaycan ile yürüttüklerini aktaran Coşkun, "Turizm alanında çok fazla talep alıyoruz. Karabağ toprakları 30 yıl sonra işgalden kurtarıldı. Orada mevcut otellerden yöneticilere turizm eğitimi veriyoruz. Uzmanlaşan ekipler, orada yerel personele eğitim verecekler. Böylece turizmin canlanmasına destek olacak." diye konuştu.

"Oteller açıldıkça tecrübeli kadrolara ihtiyaç var"

Azerbaycan Devlet Turizm Ajansının temsilcisi Nicat Hüseynov ise turizm eğitimi için Azerbaycan'dan 14 kişilik heyet oluşturarak Antalya'ya geldiklerini söyledi.

Karabağ'ın bağımsızlığı sonrası oradaki turizm potansiyelinin araştırıldığını anlatan Hüseynov, "Karabağ da zengin coğrafyasıyla turizm öne çıkacak. Oteller açıldıkça tecrübeli kadrolara ihtiyaç var. Türkiye'nin turizm tecrübesini öğrenmek bunu Azerbaycan'a taşımak, özellikle Karabağ'da turizm tesislerinde bu modeli uygulamak istiyoruz." diye konuştu.

Azerbaycanlı otel yöneticisi Ayten Gasımova da Azerbaycan'da Türk öğretmenlerin verdiği ilk turizm eğitiminin ardından Antalya'da uygulama imkanı bulduklarını söyledi.

Azerbaycan'daki otellerde eğitimci olarak yetiştiklerini belirten Gasımova, "Orada yeni personel de yetiştirmek istiyoruz.

Karabağ'da yeni kurulmuş otellerde, okullarda turizm üzerine eğitimler vereceğiz. Azerbaycan Cumhurbaşkanımız Aliyev'in temelini attığı yeni tesisler kuruluyor. Karabağ'a büyük bir merak var, turlar düzenleniyor." ifadelerini kullandı.