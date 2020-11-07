Türkiye'nin tek kadın mor patates üreticilerinin hasat sevinci - Son Dakika

Türkiye'nin tek kadın mor patates üreticilerinin hasat sevinci

07.11.2020 00:57
Türkiye'nin tek kadın mor patates üreticilerinin hasat sevinci, System.String[]

Türkiye'de ilk defa iki kadın girişimci tarafından Eskişehir'de üretimi yapılan mor patatesin hasadına başlandı.

Türkiye'de ilk defa iki kadın girişimci tarafından Eskişehir'de üretimi yapılan mor patatesin hasadına başlandı.

Hayriye Kuşçu (43) ve Vijdan Dönmez (38) isimli kadın girişimciler, Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükdere köyünde mor patates yetiştiriyor. Bu yıl 10 dönüm ekerek sektöre giren kadın girişimciler, hasadı başlayan mor patatesten 15-20 ton ürün bekliyor. Vitamin deposu olan mor patates, mayıs ayının sonlarında toprakla buluşurken ekim ayında hasadı yapılıyor. Rengi ile reyonları süsleyen mor patatesin faydası ise saymakla bitmiyor. Beyaz patatesten daha yoğun bir dokuya sahip olan mor patates, muzdan daha fazla potasyum içeriyor. Kilogram fiyatı 60 liraya satılan mor patates piyasada 'mor mücevher' olarak adlandırılıyor.

"Farklı bir ürün ekmek istedik"

Konuyla ilgili konuşan Hayriye Kuşçu, mor patates üretimine nasıl başladıklarını anlattı. Kuşçu, "Mor patatesin çok güçlü bir antioksidan olması, içerisindeki besin değerleri ve minerallerle insanları çok ciddi şekilde zayıflattığını gördüm. Tohumunu bularak ekimini yaptık. 4 aylık bir süreçte ekimini tamamladık ve şimdi de hasadını yapıyoruz. Çiftçi kızıyım yıllardır çiftçilikle uğraşıyorum. Mor patates dışında birçok ürün ekiyoruz. Herkesin ektiği üründen farklı bir ürün ekmek istedik. Eskişehir'de de bu ürünün yetişebileceğini göstererek mor patatesi ekip hasadını yapıyoruz" diye konuştu.

"Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücudun virüslere karşı güçlenmesini sağlıyor"

Mor patatesin faydalarını anlatan Hayriye Kuşçu, "Haziran ayında 10 dönüm ektik. Biraz geç ektik o yüzden geç hasat yapıyoruz. Tahminen 15-20 tona yakın mor patates alacağız. Mor patates renginden dolayı; demir, C vitamini, folik asit içeriyor. Diğer mor gruba giren meyveler gibi eşit değerlere sahip ve hem de antioksidan hem içeriyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücudun virüslere karşı güçlenmesini sağlıyor. Kanser ve buna benzer birçok rahatsızlıklarda tedavi edici özelliği de var. Vegan ve çölyak hastaları için de çok ideal bir besin. İçerisindeki nişasta oranı çok düşük ve besin değeri çok yüksek olduğu için çölyak hastaları ve veganlar rahatlıkla kullanabiliyor" şeklinde konuştu.

"Tohum üreterek üretimini artırmayı planlıyoruz"

Son olarak mor patates üretimini artırmayı düşündüklerini söyleyen Kuşçu, "Bakımı zor ve tek bir çeşit olduğu için yarım kilosu 30 lira civarında satılıyor. Bizim ektiğimiz ürün tamamen organik. Hiç ilaç kullanmadık ve gübre atmadık. Tamamen organik ilaçlamalarla destekledik. Aynı zamanda organik gıda boyası olarak da kullanılabiliyor. Mor patatesin üretimini artırmayı planlıyoruz. Biraz bakımı zor kolay bir ürün değil ama tohum üreterek birçok insana bununla ilgili destek vermeyi düşünüyoruz. Özellikle de kadınlara" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Türkiye, Hasat, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin tek kadın mor patates üreticilerinin hasat sevinci - Son Dakika


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